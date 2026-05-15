Así será el nuevo hotel Marriott que la Junta avala en Granada: 175 habitaciones y casi 35 millones de inversión

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha declarado de interés estratégico el proyecto del hotel Courtyard by Marriott Forum Granada, con una inversión cercana a 35 millones de euros. El nuevo hotel contará con 175 habitaciones y estará ubicado en la calle José Luis Pérez Pujadas, 10, en una zona de expansión urbanística de Granada. Se prevé la creación de 150 empleos durante la construcción y 60 puestos de trabajo directos una vez operativo. El proyecto refuerza la apuesta de Granada por atraer turismo urbano y de negocios, y deberá cumplir con controles urbanísticos, técnicos y ambientales antes de su apertura.

La llegada de una de las grandes marcas hoteleras internacionales a Granada da un paso decisivo. La Junta de Andalucía ha declarado de interés estratégico el proyecto del futuro Courtyard by Marriott Forum Granada.

La operación es promovida por Building Reference, que movilizará casi 35 millones de euros, permitirá levantar un establecimiento de cuatro estrellas y 175 habitaciones en una de las zonas de mayor proyección urbanística de la capital.

La resolución, publicada este viernes en el BOJA, supone un importante respaldo institucional al desarrollo y permitirá acelerar su tramitación administrativa dentro del sistema andaluz de proyectos estratégicos, reservado para inversiones con capacidad de generar empleo y dinamizar la economía.

La iniciativa contempla la creación de 150 puestos de trabajo durante la fase de construcción y otros 60 empleos directos una vez entre en funcionamiento.

El hotel estará ubicado en la calle José Luis Pérez Pujadas, 10, y operará bajo la enseña Courtyard by Marriott, una de las marcas más reconocidas del grupo internacional orientada al turismo urbano y de negocios.

Fase clave

La operación comenzó a tramitarse a finales de enero y febrero, cuando la Consejería de Economía remitió la documentación a la Unidad Aceleradora de Proyectos para recabar los informes técnicos necesarios.

Durante ese proceso, la promotora corrigió diversas deficiencias documentales detectadas por la Administración y asumió íntegramente las observaciones planteadas, lo que permitió que el expediente avanzara con una propuesta favorable hasta su aprobación definitiva en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos celebrada el pasado 15 de abril.

La resolución recoge expresamente la declaración favorable para el proyecto Hotel Courtyard by Marriott Forum Granada, situándolo entre las actuaciones empresariales consideradas prioritarias por el Ejecutivo andaluz.

El expediente ha recibido informes favorables de distintas consejerías, entre ellas Turismo, Sanidad, Industria, Cultura, Agricultura, Fomento y Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Turismo valora el impacto del establecimiento sobre la oferta alojativa de la ciudad, mientras que el área ambiental no aprecia restricciones que impidan su desarrollo, aunque advierte de que las afecciones concretas deberán evaluarse en fases posteriores.

La Junta, eso sí, deja claro que esta declaración no equivale a una licencia de obras ni a una autorización automática para construir.

El proyecto deberá seguir superando controles urbanísticos, técnicos y ambientales, y podría verse obligado a introducir ajustes en función de los informes sectoriales o de las condiciones que determine el Ayuntamiento de Granada al tramitar la licencia municipal.

La operación refuerza la apuesta de Granada por captar turismo urbano de mayor valor añadido y consolidarse como destino competitivo para viajeros internacionales, congresos y actividad corporativa.

La declaración de interés estratégico estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2028, plazo en el que el proyecto deberá materializar los hitos comprometidos.