Detenida en Málaga una célula de estafas con tarjetas clonadas: compraban cupones prepago en gasolineras

Imagen del dinero y los teléfonos intervenidos en la operación 'Balato'. Policia Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una célula criminal dedicada a estafas bancarias con tarjetas clonadas. Dos jóvenes fueron detenidos in fraganti en una gasolinera de El Limonar cuando intentaban comprar cupones prepago con datos bancarios robados. La célula operaba en varios municipios de Málaga y causó un fraude superior a 6.000 euros adquiriendo vales prepago para compras online. En la operación se incautaron 67 tickets prepago, 7 móviles, más de 6.000 euros en efectivo y un vehículo de alquiler usado por los detenidos.

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una célula criminal dedicada presuntamente a estafas bancarias mediante el uso de tarjetas clonadas.

Dos jóvenes han sido detenidos in fraganti en una gasolinera del barrio de El Limonar cuando trataban de adquirir cupones prepago con datos bancarios robados de víctimas.

La operación, denominada Balato, ha permitido detectar un entramado que operaba en varios municipios de la provincia y que habría causado un fraude superior a los 6.000 euros.

Los detenidos, ambos de 20 años, utilizaban tarjetas previamente clonadas para comprar vales prepago destinados a compras online, un sistema que les permitía convertir el dinero sustraído en códigos digitales de fácil uso y difícil rastreo.

Compra de vales

Los arrestos se produjeron cuando los agentes detectaron un patrón de actuación repetido en estaciones de servicio de localidades como Rincón de la Victoria, Benalmádena, Marbella, Coín y la propia Málaga. En el dispositivo final, uno de los implicados vigilaba el exterior del establecimiento mientras el otro realizaba las compras en el interior.

Para coordinarse, ambos utilizaban sistemas de pinganillos y un vehículo de alquiler con el que se desplazaban por la provincia, extremando las medidas de seguridad para evitar ser detectados.

En el momento de la detención, los agentes sorprendieron a uno de los sospechosos mientras adquiría los cupones prepago en una estación de servicio de El Limonar, utilizando un teléfono móvil con los datos de las tarjetas bancarias clonadas.

En la operación, la Policía Nacional ha intervenido 67 tickets prepago valorados en unos 6.300 euros, además de 7 teléfonos móviles, 6.245 euros en efectivo y un vehículo de alquiler utilizado para los desplazamientos.

Los investigadores han logrado esclarecer por el momento dos denuncias, aunque no descartan la existencia de más víctimas en la provincia. Hay una afectada en Benalmádena y otro perjudicado en Lora del Río (Sevilla).

Los cupones prepago utilizados por los detenidos funcionan como vales de recarga con códigos de 16 dígitos que permiten realizar compras online sin necesidad de volver a utilizar la tarjeta original, lo que los convierte en un instrumento especialmente atractivo para este tipo de estafas.

La investigación sigue abierta para determinar el alcance real de la célula y su posible conexión con otros episodios de fraude bancario en la provincia.