Aprender inglés, chino o japonés en Málaga por 80 euros: la Escuela Oficial de Idiomas lanza más de 5.600 plazas

Las claves

Las claves Generado con IA La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga ofrece más de 5.600 plazas para el curso 2026-2027, ampliando su oferta respecto al año anterior. El plazo de solicitud para inscribirse está abierto hasta el 20 de mayo, con tasas anuales de unos 80 euros. Se pueden estudiar inglés, alemán, árabe, chino, español para extranjeros, francés, griego, italiano, japonés, portugués y ruso, con modalidades presencial, semipresencial y a distancia. La EOI de Málaga complementa su oferta educativa con actividades culturales abiertas al público, como coloquios y conciertos.

La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga ha abierto el plazo de admisión para el curso 2026-2027 con una oferta récord de más de 5.600 plazas para estudiar idiomas en un centro público de referencia en Andalucía. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 20 de mayo.

Con más de medio siglo de trayectoria, la EOI de Málaga se mantiene como la escuela oficial con mayor número de alumnos y la oferta educativa más amplia de toda la comunidad andaluza.

Además de consolidar su papel en la enseñanza pública de idiomas, el centro ha reforzado en los últimos años su dimensión cultural y social, organizando actividades abiertas a la ciudadanía como coloquios, conciertos o representaciones escénicas.

La formación se ofrece a precios públicos, con tasas anuales que rondan los 80 euros, convirtiéndose en una de las alternativas más asequibles para aprender idiomas en Málaga.

De las más de 5.600 plazas disponibles —unas 200 más que el curso anterior— cerca de la mitad corresponden a inglés. El resto se reparte entre alemán, árabe, chino, español para extranjeros, francés, griego, italiano, japonés, portugués y ruso.

La escuela ofrece modalidades presencial, semipresencial y a distancia, así como cursos específicos de actualización y perfeccionamiento (CAPE), pensados para quienes buscan avanzar a su ritmo o reforzar competencias concretas.

El proceso de admisión y toda la documentación necesaria puede consultarse en la web oficial de la EOI Málaga