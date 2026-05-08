Jerónimo Jiménez, el capitán de la Guardia Civil malagueño fallecido en Huelva: 30 años de trayectoria en el Cuerpo

Montaje de una imagen del capitán Jerónimo y una embarcación de la Guardia Civil de Huelva. Ayuntamiento Marbella y Europapress

Las claves

Las claves Generado con IA El capitán Jerónimo Jiménez, natural de Villanueva del Rosario (Málaga), falleció persiguiendo una narcolancha en la costa de Huelva. Jiménez tenía 56 años y contaba con una trayectoria de 30 años en la Guardia Civil, con destinos destacados en Málaga, Córdoba y Huelva. Había recibido varias distinciones, entre ellas la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. El fallecimiento ha provocado muestras de condolencia y la suspensión de actos institucionales en señal de duelo.

Dos guardias civiles han fallecido este viernes mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva. Uno de ellos es el capitán Jerónimo J. de 56 años y que era natural de la localidad malagueña de Villanueva del Rosario.

El accidente se ha producido mientras los agentes perseguían a una narcolancha porque estaban trabajando en una operación contra el narcotráfico en el litoral de Huelva. El primer agente fallecido ha sido Germán P. de 55 años y natural de Teruel.

El fallecimiento del capitán Jerónimo Jiménez se ha confirmado horas más tarde, al tiempo que la noticia llegaba a Málaga y se ha conocido que el capitán tenía 56 años, nació en Villanueva del Rosario y gran parte de su carrera la ha dedicado a trabajar en diferentes comandancias de la provincia de Málaga.

El malagueño ingresó en el instituto armado en 1994. Su primer destino fue Gipuzkoa, donde estuvo desde 1999 hasta 2005. Ese mismo año llegó a la Comandancia de Málaga como alférez.

Entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en Córdoba. Jiménez también fue jefe de prensa de la Guardia Civil en Málaga hace 16 años, capitán de la Guardia Civil de Marbella y jefe del puesto principal de Alhaurín el Grande hace 10 años.

Ya en 2020 se incorporó como capitán en el Servicio Marítimo de Huelva. Del mismo modo que su compañero fallecido, había recibido distinciones en el cuerpo.

Entre sus condecoraciones destacan tres Cruces con distintivo blanco y una Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero el Capitán Jeronimo que había resultado herido de gravedad como consecuencia de la colisión que se ha producido esta mañana en las costas de Huelva entre dos embarcaciones del servicio marítimo cuando perseguían una… pic.twitter.com/G78Wpi4jeB — Guardia Civil (@guardiacivil) May 8, 2026

La Guardia Civil informó del fallecimiento del capitán a través de sus redes sociales durante la tarde de este viernes, trasladando su más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha mostrado su pesar por el fallecimiento del capitán de la Guardia Civil. “Todo mi cariño y apoyo a sus familias, compañeros y a quienes cada día arriesgan su vida al servicio de los demás en unos momentos profundamente dolorosos”, ha señalado. Además, ha explicado que “en señal de duelo” suspendían todos los actos de campaña de este viernes y sábado".