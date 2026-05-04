Acuden a una vivienda de Alhaurín el Grande por una emergencia médica y descubren un arsenal de armas

Las claves

Las claves Generado con IA Una emergencia médica en una vivienda de Alhaurín el Grande condujo al hallazgo de un arsenal de armas. La Guardia Civil encontró varias armas de fuego y más de un millar de cartuchos de distintos calibres en el domicilio. La persona investigada no tenía permiso para poseer armas, por lo que se le acusa de un presunto delito de tenencia ilícita de armas. La operación fue realizada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande.

Lo que comenzó como un aviso por una posible emergencia médica terminó destapando un importante hallazgo de armas en una vivienda de Alhaurín el Grande. La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de tenencia ilícita de armas después de localizar en su domicilio varias armas de fuego y más de un millar de cartuchos de distintos calibres.

La actuación se remonta al pasado mes de marzo, cuando agentes de la Policía Local recibieron el aviso de que alguien podría encontrarse en una situación crítica dentro de su casa, según ha detallado el instituto armado en un comunicado. Al llegar al lugar y no obtener respuesta desde el interior, los agentes apreciaron indicios de una posible urgencia vital y decidieron acceder a la finca. Una vez dentro, encontraron a la persona sola, con síntomas compatibles con una emergencia sanitaria.

Mientras los servicios médicos la atendían, los policías repararon en algo que llamó su atención: sobre una mesilla situada en la entrada de la vivienda descansaba un revólver, cargado y listo para ser utilizado. Ante el riesgo evidente, procedieron a su intervención preventiva.

A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil abrió una investigación. Las primeras gestiones permitieron comprobar que la persona investigada carecía del permiso necesario para poseer armas de fuego, lo que motivó un registro en el domicilio.

La inspección dejó al descubierto un cuadro más amplio del que sugería aquel primer revólver. En el interior de la vivienda se intervinieron varias armas cortas, entre ellas una pistola y otro revólver también municionados, así como más de un millar de cartuchos de distintos calibres. Entre la munición figuraba incluso la asociada a armas largas, de elevada potencia.

Con todos estos elementos, los agentes incoaron diligencias contra la persona investigada por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y las remitieron a la autoridad judicial competente. La operación ha sido desarrollada por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande.