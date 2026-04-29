250 agentes, 24 detenidos y un subfusil de guerra: los detalles de la macrorredada en La Trinidad

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a 24 personas y ha movilizado a 250 agentes en una gran operación contra dos clanes que se disputaban el control de la venta de droga en La Trinidad, Málaga. Durante la macrorredada se incautaron 12 armas de fuego, incluyendo un subfusil Skorpion considerado arma de guerra, además de chalecos antibala, hachís, cocaína, heroína, marihuana y dinero en efectivo. La operación responde a meses de enfrentamientos armados entre los clanes Los Jordan y Los Nieves, que habían incrementado la preocupación vecinal por la inseguridad en el barrio. Se realizaron 21 registros domiciliarios y las autoridades trabajan para devolver a sus legítimos titulares viviendas que eran usadas como narcopisos por los clanes.

La Policía Nacional ha asestado un golpe contundente a los dos clanes que se disputaban a tiros el control de la venta de droga al menudeo en el barrio malagueño de La Trinidad. La denominada Operación Corralones, desarrollada en forma de macrorredada este martes, a primera hora de la mañana, se ha saldado con 24 detenidos, 14 hombres y 10 mujeres, y la incautación de un arsenal en el que destaca un subfusil Skorpion catalogado como arma de guerra.

Así lo han detallado este miércoles en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno y el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez, acompañados por el comisario jefe de operaciones y por el jefe del grupo de atracos y delitos violentos, unidad que ha dirigido la investigación.

La operación se inició en los primeros meses de 2026 y ha estado tutelada y judicializada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Málaga, impulsada por la Fiscalía. Su detonante, según ha explicado el comisario Rodríguez, fueron los reiterados enfrentamientos armados entre los clanes familiares asentados en La Trinidad (Los Jordan y los Nieves), cuya disputa respondía al control del territorio para la venta de droga al menudeo, especialmente cocaína, hachís y marihuana.

Una respuesta a meses de tiroteos en plena calle

La preocupación vecinal había crecido en los últimos meses ante una sucesión de episodios violentos que, por fortuna, no se habían saldado con heridos, pero que generaban una creciente sensación de inseguridad. "Era creciente la preocupación que existía entre los ciudadanos de la barriada de La Trinidad y sus aledaños", ha reconocido el comisario, quien ha admitido que "ya eran varios los enfrentamientos armados".

El subdelegado del Gobierno ha confirmado haberse reunido en varias ocasiones con los vecinos del barrio por este motivo. "Lógicamente no se les podía transmitir ninguna investigación policial, pero estábamos en ello, la policía estaba en ello, y este ha sido el resultado de muchos meses de trabajo y esfuerzo", ha señalado.

Buena parte de la disputa giraba además en torno al control de viviendas de la zona, muchas de ellas de protección oficial, para convertirlas en puntos de venta a pequeña escala, los conocidos como narcopisos. Tras la fase policial, los responsables de la investigación están contactando ya con los titulares legítimos de esos inmuebles para que retomen su uso. "Nosotros ahora en esta fase contactamos con los titulares para que asuman la vivienda de nuevo y hagan las gestiones oportunas de la misma".

21 registros y un arsenal de guerra

El dispositivo, desplegado en la jornada de este martes, se materializó en 21 registros domiciliarios, 20 de ellos en el propio barrio de La Trinidad. El operativo movilizó a más de 250 agentes de diversas unidades: el grupo de delitos violentos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que lideró la operación, la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Policía Científica y todos los distritos de la ciudad. También participó el Grupo de Operaciones e Intervención Táctica (GOES), desplazado expresamente desde Madrid y especializado en la localización de elementos ocultos en el interior de los domicilios. La operación contó además con apoyo aéreo de drones y helicópteros.

El recuento del armamento intervenido es especialmente significativo. La Policía Nacional se incautó de un total de 12 armas de fuego, entre las que sobresale un subfusil modelo Skorpion. Se trata, ha subrayado el comisario Rodríguez, de "un arma de guerra" con una cadencia de tiro de 900 proyectiles por minuto. A ello se suman dos escopetas de cañón recortado, siete pistolas y dos revólveres.

El arsenal incautado se completa con numerosas armas blancas y contundentes destinadas, según la Policía, al enfrentamiento entre los dos clanes, así como varios chalecos antibala, algunos de ellos con plancha metálica capaz de detener proyectiles de guerra. "Son una especialización más", ha apuntado el responsable policial.

En cuanto a la droga intervenida, los agentes han incautado 800 gramos de hachís, 122 de ellos ya preparados en dosis para la venta; 600 gramos de cocaína, con 32 gramos en dosis; siete dosis de heroína y 71 gramos de marihuana repartidos en 20 dosis. También se han intervenido 1.400 euros en moneda falsa y unos 20.000 euros en efectivo de curso legal.

El comisario principal jefe provincial ha querido lanzar un mensaje "claro, firme y contundente": "La seguridad de los ciudadanos es innegociable, y el final de todos y cada uno de los que intenten alterar la seguridad ciudadana va a ser el mismo: la detención y la puesta a disposición de la autoridad judicial".

Rodríguez ha explicado que, aunque a veces la respuesta policial inmediata tras un tiroteo puede no traducirse en detenciones rápidas, ello obedece a la necesidad de recopilar pruebas suficientes para garantizar la condena en sede judicial. "Eso requiere tiempo. Pero una vez que las tenemos, el resultado es este, y vuelvo a repetir: pasan a disposición judicial los autores sí o sí".

Preguntado por si los clanes pueden darse por desarticulados, el comisario ha señalado que todos los investigados han sido detenidos en el marco de esta operación, y ha añadido: "Viendo lo que tenemos aquí expuesto, le podría decir que sí". No obstante, ha precisado que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Parte de la causa, ha recordado, continúa bajo secreto de sumario.

Sobre la presencia cada vez más frecuente de armamento de guerra en este tipo de operativos, Rodríguez ha reconocido que "es una realidad que cada vez las actuaciones policiales se encuentran más armas". Ha avanzado que existen investigaciones abiertas no solo sobre el tráfico de drogas, sino también sobre los canales por los que estas organizaciones se proveen de armamento.

El subdelegado del Gobierno ha aprovechado la comparecencia para destacar el "firme compromiso" del Ejecutivo y del Ministerio del Interior en la lucha contra las organizaciones criminales y los enfrentamientos entre clanes. Ha asegurado que el Gobierno ha reforzado "como ningún otro" la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Málaga, "no solo en número de personas sino también en medios materiales".

Ha subrayado asimismo que la tasa de esclarecimiento de delitos relacionados con tiroteos y armas de fuego en Málaga "prácticamente es del 100%", y ha defendido que la provincia cuenta con "una policía muy profesional, muy eficaz" y que continuará siendo reforzada.

"Tras esta operación, los vecinos de La Trinidad duermen más tranquilos porque saben que la acción policial siempre va a protegerlos", ha afirmado el subdelegado, quien ha agradecido el trabajo de los agentes participantes y ha reiterado el mensaje de que Málaga "siga siendo uno de los sitios más seguros del mundo".

Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas, previsiblemente mañana.