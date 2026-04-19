Un boleto del sorteo de La Primitiva de este sábado reparte suerte en Coín: deja un premio de casi 66.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Un boleto de La Primitiva sellado en Coín ha obtenido un premio de 65.957,80 euros al acertar cinco números más el complementario. Otros boletos premiados con la misma cantidad se validaron en administraciones de La Coruña y Bilbao. La combinación ganadora fue 27, 28, 41, 43, 04 y 23; el complementario fue el 42 y el reintegro el 6. No hubo acertantes de primera categoría ni de categoría especial, por lo que el próximo bote asciende a 6.700.000 euros.

La suerte ha llegado este fin de semana a Coín con La Primitiva. En concreto, este sábado 18 de abril, el sorteo ha dejado un premio de 65.957,80 euros a un acertante de segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario, que había sellado su boleto en el municipio malagueño.

En concreto, el billete ha sido validado en la administración número 3 de Coín. Además, también fue sellado en la administración número 7 de La Coruña y en el despacho receptor número 16.055 de Bilbao, según la información de Loterías y Apuestas del Estado. Cada uno de ellos obtiene un premio unitario de 65.957,80 euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 27, 28, 41, 43, 04 y 23. El número complementario ha sido el 42, el reintegro el 6 y el Joker, 5143754. La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.298.369 euros.

En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial, es decir, seis aciertos más reintegro. Tampoco los hay ni de primera categoría con seis aciertos. Por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 6.700.000 euros.