Investigan a 12 personas en Málaga por un "vertido ilegal" de 167.000 toneladas de residuos de obras de construcción

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil investiga a 12 personas físicas y 3 jurídicas por un vertido ilegal de 167.000 toneladas de residuos de obras en Málaga. Entre los residuos vertidos se encontraron materiales altamente peligrosos como el amianto, sin gestión profesional adecuada. Los investigados habrían utilizado parcelas rústicas en la Axarquía como vertederos ilegales para evitar el coste del tratamiento autorizado de residuos. El vertido ilegal supone riesgos de incendios, contaminación de acuíferos y emisión de fibras nocivas, según advierte la Guardia Civil.

Doce personas físicas y tres jurídicas han sido investigadas por la Guardia Civil por un presunto delito contra el medio ambiente vinculados a un "vertido ilegal" de 167.000 toneladas de residuos de obras de construcción en Málaga.

Entre los residuos de diversa naturaleza se encontraban materiales "altamente peligrosos" como el amianto, según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota en la que ha precisado que los investigados se dedicaban al sector de la construcción y el movimiento de tierras, y habrían eludido los controles legales para la gestión de residuos.

De este modo, habrían utilizado parcelas rústicas ubicadas en la comarca de la Axarquía (Málaga) para convertirlas en vertederos ilegales de residuos, evitando así el coste de su tratamiento en plantas debidamente autorizadas, según relata la Guardia Civil.

Desde la Benemérita advierten de que la falta de gestión profesional de los residuos puede generar un "elevado riesgo de incendios" por la acumulación de materiales inflamables, contaminaciones de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros.

A los investigados se les acusa de un presunto delito contra el medio ambiente, y las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.