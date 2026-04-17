¿Se conduce mejor en Málaga? El inesperado giro en las multas tras años de récords

La densidad de multas ha caído de 260 a 202 sanciones por cada 1.000 vehículos en solo dos años, mostrando una presión menor sobre los conductores.

A pesar de tener un parque móvil similar a otras regiones, Málaga mantiene una vigilancia más estricta que provincias como Sevilla o Murcia.

En 2023 se alcanzó un récord con 344.111 multas, pero en 2025 la cifra ha bajado a 282.163, una media de 773 denuncias diarias.

Málaga sigue siendo la quinta provincia española con más multas de tráfico, aunque el número de denuncias ha descendido notablemente desde 2023.

La provincia de Málaga se consolida como el quinto punto negro de España en volumen de infracciones de tráfico, aunque los datos más recientes sugieren un cambio de tendencia.

Según el análisis de los registros de la DGT entre 2019 y 2025, la presión administrativa sobre los conductores malagueños ha comenzado a descender tras haber alcanzado un techo histórico de 344.111 denuncias en el año 2023.

Esto hace que se haya pasado de poner casi un millar de multas cada día en 2023 a una media de 773 denuncias diarias en 2025.

En el ranking nacional de 2025, Málaga se sitúa como una de las provincias con mayor actividad sancionadora del país. Con 282.163 denuncias interpuestas, la provincia malagueña solo es superada en volumen total por gigantes como Madrid (721.465), Valencia (468.121), Cádiz (369.586) y Alicante (339.000).

Málaga: Evolución de Multas, Parque y Media Diaria (2019-2025) Año Total Denuncias Multas por Día Parque Vehículos Multas/1.000 veh. 2019 171.905 471 1.226.687 140 2020 229.383 627 1.238.478 185 2021 266.704 731 1.265.159 210 2022 326.289 894 1.300.313 250 2023 344.111 943 1.324.079 260 2024 331.520 906 1.348.138 245 2025 282.163 773 1.396.623 202 Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos de la DGT.

Es destacable que Málaga, a pesar de tener un parque móvil similar o inferior al de otras regiones, mantiene una intensidad de vigilancia superior a provincias como Sevilla (249.934 multas) o Murcia (138.096), reflejando una vigilancia especialmente estricta en el corredor de la Costa del Sol.

Del estallido de 2023 al alivio de 2025

El histórico de los últimos seis años dibuja una curva muy clara:

Prepandemia (2019) : Málaga registraba 171.905 denuncias, una cifra proporcional a su actividad económica de entonces.

: Málaga registraba 171.905 denuncias, una cifra proporcional a su actividad económica de entonces. La escalada (2020-2023) : Coincidiendo con la salida del confinamiento y la recuperación del tráfico, las multas se dispararon. En solo cuatro años, el volumen de sanciones creció un 100%, tocando techo en 2023 con casi mil multas diarias de media.

El descenso actual: En los dos últimos años, las multas han caído un 18%, pasando de las 344.111 de 2023 a las 282.163 actuales.

Menos multas por vehículo que hace tres años

La estadística más reveladora es la "densidad de multa". En 2023, la presión era máxima: se ponía una multa por cada 3,8 vehículos en la provincia. Hoy, gracias al crecimiento del parque móvil (que ya roza los 1,4 millones de unidades) y al descenso de las denuncias, la tasa ha bajado notablemente.

Actualmente, Málaga registra 202 multas por cada 1.000 vehículos, una cifra que, aunque alta, se aleja del récord de 260 multas por cada 1.000 que se vivió hace apenas dos ejercicios.