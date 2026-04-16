De Roma Termini y el Bernabéu al lujo de Málaga: L35 firma uno de los proyectos más exclusivos de la ciudad

Las claves

Las claves Generado con IA El estudio internacional L35, responsable de proyectos como el Bernabéu y Roma Termini, firma en Málaga la exclusiva promoción residencial Las Esclavas. El proyecto, impulsado por Grupo ABU, contará con 18 viviendas de lujo, vistas panorámicas al Mediterráneo y una nueva conexión vial en el distrito Este de Málaga. El conjunto residencial incluye 9.523 m² de terreno, 2.164 m² de espacios libres y 62 plazas de aparcamiento, además de 10 viviendas protegidas. Grupo ABU lanza además otros dos proyectos destacados en la Costa del Sol: Organic en El Higuerón, con 25 viviendas adosadas y zonas comunes tipo resort, y Magna en Torremolinos, con 353 viviendas de lujo e inversión de 250 millones de euros.

El prestigioso estudio internacional L35, responsable de proyectos emblemáticos como la remodelación del estadio Santiago Bernabéu o la estación Roma Termini, dejará su marca en Málaga como uno de los proyectos residenciales más lujosos: Las Esclavas.

La apuesta de Grupo ABU en Málaga capital quedará localizada en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.

El proyecto, que se abrirá a comercialización este año, combinará arquitectura vanguardista, amplitud y luminosidad con unas vistas panorámicas al Mediterráneo gracias a la elevación natural del terreno.

La promoción aspira a convertirse en un referente de excelencia arquitectónica y diseño residencial en la capital, con viviendas exclusivas pensadas para superar las expectativas de los compradores más exigentes.

Emplazamiento de la promoción Las Esclavas.

Además de su apuesta por la calidad, el proyecto incorpora una dimensión urbana destacada: la creación de un nuevo vial que conectará dos áreas hasta ahora aisladas, mejorando la movilidad y la integración de la zona.

Grupo ABU subraya que Las Esclavas no sólo añadirá oferta de vivienda de obra nueva, sino que también actualizará el entorno urbano, aportando valor añadido al tejido residencial de la capital.

La promoción integra 18 viviendas "exclusivas", cifra inferior a las autorizadas por el estudio de detalle de los terrenos sobre los que se asentarán.

El terreno cuenta con 9.523,64 metros cuadrados y está ubicado en el distrito Este y la propuesta de ordenación del suelo recoge el uso residencial con una edificabilidad total de 3.374,58 metros cuadrados (2.362,21 para residencial libre y 1.012,37 para vivienda protegida). A esto se suma la creación de 2.164 metros cuadrados de espacios libres y 62 plazas de aparcamiento.

En concreto, el objeto de la actuación es la reordenación de parcelas vacantes y la conexión del viario este-oeste entre Hacienda Paredes y la calle Juan Valera, así como la localización de este complejo residencial de ABU, más 10 viviendas protegidas.

El de Las Esclavas es uno de los tres nuevos proyectos anunciados por la promotora en la Costa del Sol.

Desarrollo en El Higuerón

Diseño de la promoción de ABU en El Higuerón.

A este hay que sumar, a pocos kilómetros de la capital malagueña, otra operación en El Higuerón, donde el estudio U8 Arquitectos firma otro desarrollo singular, Organic, que fusiona arquitectura y paisaje.

El conjunto de 25 viviendas adosadas se asienta en una colina y aprovecha su pendiente natural para ofrecer vistas abiertas al mar.

Cada unidad se ha diseñado como una pieza única adaptada a su posición y entorno, configurando un complejo moderno y sostenible donde la luz y la naturaleza son protagonistas.

El proyecto se completa con zonas comunes al estilo de los resorts de alto confort de la Costa del Sol: piscina infinita, áreas ajardinadas, espacios de coworking y bienestar con gimnasio, yoga y mindfulness al aire libre, todo con el Mediterráneo como telón de fondo.

La apuesta de ABU por la provincia este 2026 se cierra con uno de los proyectos de mayor envergadura del mercado residencial en España: Magna. Esta iniciativa permitirá rellenar el popular “boquete del Meliá”, el vacío dejado desde hace casi dos décadas en la parcela del antiguo hotel Tres Calaberas de Torremolinos.

Muestra de la dimensión de esta actuación es que la inversión prevista alcanza los 250 millones de euros. El proyecto recoge 353 viviendas de lujo a pocos metros del mar.