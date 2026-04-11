El Cuponazo de la ONCE deja 364.000 euros a las puertas del Hospital Clínico de Málaga

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este pasado viernes ha dejado una parte de su fortuna a las puertas de las Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, donde Leopoldo Pedrosa ha vendido nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, repartiendo así 360.000 euros.

Pedrosa, vendedor de la ONCE desde, 1987, afiliado también a la Organización por su ceguera, se reconoce este sábado "con una sensación extraña".

"Ves que la gente lo da (el premio) y piensas que algún día te tiene que tocar, y me alegro mucho por la gente". afirma y añade: "Esto seguro que anima mucho las ventas durante varios meses y la gente está más contenta conmigo", ha añadido.

Asimismo, en la localidad sevillana de Dos Hermanas se han repartido 6.360.000 euros, con la serie agraciada con seis millones de euros y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, ha indicado la ONCE en un comunicado.

El sorteo del 10 de abril ha dejado otro premio de 400.000 euros en La Línea de la Concepción (Cádiz), con diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, por lo que en total ha repartido más de 7,1 millones de euros en premios mayores entre las tres provincias andaluzas.

Este Cuponazo ha repartido en total nueve millones de euros en premios mayores entre cinco comunidades autónomas, además de Andalucía, Cataluña, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización mantiene "una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".