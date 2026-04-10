Tellado promete el tercer carril de la A-7 en Málaga si Feijóo llega a La Moncloa y acusa al Gobierno de "abandono"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha sumado a la reclamación del tercer carril en la zona Este de la A-7 hasta la capital y ha anunciado el compromiso de que un próximo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "sí lo hará".

A ojos del dirigente popular, se trata de una reivindicación "justa" ante las dificultades de tráfico diariamente en este tramo "completamente colapsado y abandonado por el Ejecutivo de Sánchez".

Así lo ha expuesto junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante una visita a Echeverría de El Palo, donde ha criticado que "es evidente que la provincia de Málaga ha sido abandonada y maltratada por el Gobierno de España", señalando como prueba de ello la situación de la A-7, la "saturación" del Cercanías o el corte del AVE.

"Es un abandono palpable, que está encima de la mesa y que nosotros, cuando lleguemos al Gobierno, vamos a revertir", ha dicho el secretario general del partido.

Por otro lado, en el marco de la precampaña electoral, Tellado ha manifestado que PP y Málaga "son un binomio que se manifiesta electoralmente cada vez que los ciudadanos tienen ocasión de acudir a las urnas".

Ha señalado el peso de la provincia en la victoria de Juanma Moreno y ha destacado que el próximo 17 de mayo "está en juego continuar la senda de crecimiento, de buena marcha que ha conseguido liderar Moreno desde 2018 o pararlo todo, que es lo que representan el resto de formaciones políticas".

Por su parte, Navarro ha destacado que la formación lleva más de un año reclamando actuaciones que permitan darle fluidez al tráfico en la zona de la A-7 y ha citado "medidas estructurales como el necesario tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital, además de la reordenación de los accesos, tal y como se ha planteado también desde las instituciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Insostenible que dirige Óscar Puente".

Además, ha recordado las iniciativas propuestas por el PP a corto y medio plazo, "a las que no han hecho ningún caso", como la creación de carriles reversibles y unidades de respuesta rápida de la DGT ante los accidentes y vehículos averiados, además de la necesidad de planificar una tercera ronda que dé solución a un "problema que limita las aspiraciones de crecimiento, desarrollo y bienestar de la provincia y de los malagueños".

Navarro también ha criticado "el deficitario" servicio de Cercanías que mantiene el Gobierno de Sánchez en una provincia que, ha destacado, "lidera el crecimiento económico y poblacional en Andalucía y en España".