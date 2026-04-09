David contra Goliat en el Guadalhorce: la presión de dos ayuntamientos tumba un macroproyecto solar de 121 MW

Las claves nuevo Generado con IA Los ayuntamientos de Álora y Casarabonela logran frenar un macroproyecto solar de 121 MW tras años de presión política y administrativa. La empresa Sun Capital solicita archivar los proyectos FV Zalea y Zalea Ampliación debido a informes urbanísticos desfavorables y recursos de alzada. La incompatibilidad con el nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía imposibilita la concesión de licencias para el desarrollo de las plantas. Sun Capital pide la devolución de garantías económicas, ya que asumir en solitario los costes de la red de evacuación hace inviable la inversión.

David gana a Goliat en el corazón del Valle del Guadalhorce. Tras años de tensión, los ayuntamientos de Álora y Casarabonela han logrado lo que parecía imposible: frenar un macroproyecto solar de 121 MW.

La presión política y administrativa de los dos ayuntamientos ha terminado tumbando dos macroparques solares proyectados en el interior de la provincia.

Acorralada por informes urbanísticos desfavorables, recursos de alzada y la amenaza de que el nuevo POTA haga imposible la licencia de obras, la empresa Sun Capital ha tirado la toalla y ha pedido archivar los proyectos FV Zalea y Zalea Ampliación, que sumaban 121,8 MW conectados al nudo de Cártama en pleno boom fotovoltaico andaluz.

Las dos resoluciones, fechadas el 24 de marzo de 2026 y publicadas este 8 de abril en el Boletín Oficial del Estado, dan por concluida la tramitación de los proyectos FV Zalea, de 50,4 MW, y FV Zalea Ampliación, de 71,4 MW, en el entorno del nudo eléctrico de Cártama 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España.

Ambas instalaciones formaban parte de un macroproyecto fotovoltaico de 141,68 MWp/121,1 MWn que obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en enero de 2023 y autorización administrativa previa y de construcción en 2023 y 2024.

Parque solar. Lantania.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no tumba de oficio las plantas, sino que acepta el desistimiento solicitado por la empresa y declara el archivo de las solicitudes de autorización administrativa previa, de construcción y de declaración, en concreto, de utilidad pública de ambas instalaciones y sus infraestructuras de evacuación.

En su escrito, Sun Capital detalla una cadena de obstáculos que, a su juicio, imposibilitan materializar los proyectos.

Cita, en primer lugar, la "oposición frontal y continuada" del Ayuntamiento de Álora a los dos proyectos, así como a otras operaciones asociadas como FV Faballones, que compromete la declaración de utilidad pública y la concesión de la licencia de obras.

Señala también los informes de compatibilidad urbanística desfavorables emitidos por el Ayuntamiento de Casarabonela, así como diversos recursos de alzada presentados tanto por Álora como por particulares y asociaciones, que mantienen suspendidas las autorizaciones concedidas.

Otro de los elementos clave es la incompatibilidad del proyecto con la revisión en marcha del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en lo que afecta al término municipal de Pizarra, donde se ubica parte de la planta de generación.

Según expone la empresa, si el POTA se aprueba en los términos actuales, sería imposible otorgar la licencia de obras de acuerdo con la legislación urbanística y de ordenación del territorio. A ello se suma la dificultad para obtener determinadas autorizaciones sectoriales tras más de año y medio de trámites.

Golpe económico

El golpe final llega por el lado económico. La compañía explica que la "inviabilidad" de otros proyectos que compartían la infraestructura de evacuación conjunta —entre ellos PE Hinojosa, su ampliación y varias plantas fotovoltaicas como Murada, Panizo, Huegas, Marciaga, Posets y Faballones— deja a Sun Capital como único promotor activo en el nudo de Cártama.

Esto le obligaría a asumir en solitario todos los costes de construcción de la red de evacuación de alta tensión, lo que desbarata la lógica financiera de la inversión prevista.

De acuerdo con este apunte, el de Sun Capital no es el único proyecto solar que se vería afectado por la negativa municipal. No obstante, por el momento la suya es la única petición de renuncia conocida y formalizada.

En paralelo al desistimiento, Sun Capital solicita la cancelación y devolución de las garantías económicas asociadas a los permisos de acceso y conexión, de acuerdo con el marco regulatorio vigente. La suma total ronda los 5 millones de euros (casi dos millones de euros por Zalea y otros tres millones por Zalea Ampliación).