Abascal inaugura la precampaña andaluza llamando Juanma "Moruno" al presidente de la Junta

Las claves nuevo Generado con IA Santiago Abascal inicia la precampaña andaluza en Málaga criticando duramente a Juanma Moreno, al que llama "Moruno", y acusa al PP de aplicar políticas similares a las del PSOE. El líder de VOX rechaza la figura de Blas Infante y reivindica una "Andalucía verdadera" ligada a figuras históricas como Fernando III y los Reyes Católicos. Abascal vincula la inmigración ilegal con problemas de vivienda y sanidad, y promete priorizar ayudas y servicios para españoles si VOX llega al Gobierno. Pide a los andaluces un voto contundente para VOX, asegurando que solo así podrán impulsar cambios políticos en Andalucía y España, y critica las listas de espera en sanidad.

Santiago Abascal ha arrancado este jueves la precampaña andaluza desde Málaga con un discurso combativo en el que ha pedido a los ciudadanos que voten a VOX "con contundencia". Su objetivo es claro: acabar con el Gobierno de Juanma Moreno, al que se ha referido como "Juanma Moruno" y al que ha acusado de "solo hacer ver pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá".

Para Abascal, el cambio político que los andaluces creyeron estar votando en 2018 y en 2022 "no se ha producido". Y ha apuntado directamente al presidente de la Junta: “mientras ‘Moruno’ presume de tener un corazón así de grande", el PP, ha dicho, está "empeñado en destruir a VOX" y dejando que "la mafia socialista, con Pedro Sánchez, recobre el aliento".

El líder de VOX también utilizó este recurso hace justo un mes durante la campaña de Castilla y León, cuando denominó al candidato del Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco como Alfonso Fernández 'Marruecos' y al que tildó de "canalla".

El acto ha reunido a cerca de un millar de personas en la barriada de Parque Mediterráneo, en el distrito de Carretera de Cádiz, uno de los más poblados y con mayor legado obrero de la ciudad de Málaga.

Allí, Abascal ha cargado contra el PP por aplicar "las mismas políticas que los socialistas" en materia de economía, inmigración o sanidad. También ha tenido palabras de elogio para el candidato andaluz de VOX, Manuel Gavira, del que ha destacado su lealtad: "Es un tipo al que dejaría las llaves de mi casa, las de mi coche y hasta a mis hijos".

La plaza donde se ha realizado el acto. EFE

La identidad andaluza ha tenido un hueco importante en su discurso. Abascal ha rechazado la figura de Blas Infante, considerado padre del andalucismo por algunos sectores, y la ha calificado de "patria islamista" que no le representa.

Frente a esa visión, ha reivindicado "la Andalucía verdadera": la de Fernando III el Santo, la de los Reyes Católicos, la de la batalla de Las Navas de Tolosa y la toma de Granada en 1492. "Esa es la Andalucía y la España que reivindicamos sin miedo ni complejos", ha afirmado. Durante ese momento del mitin, un grupo de personas ha intentado interrumpirle con gritos y ha sido apartado por la Policía Nacional. Abascal se lo ha tomado con calma, sin inmutarse: "Ya sabía yo que esto iba a provocarle sarpullido a alguno. Me viene bien para beber un traguito de agua".

El grueso del discurso ha girado en torno a la inmigración. Abascal ha vinculado la llegada de "ilegales" con el colapso de la vivienda, la saturación hospitalaria y el deterioro de los servicios públicos, y ha asegurado que en los últimos cinco años han entrado en España tres millones de personas, lo que ha provocado “esa saturación”.

Ha defendido que las ayudas y los servicios deben priorizar a los ciudadanos españoles, algo que ha prometido materializar "cuando lleguemos al Gobierno". Con una frase sentenciadora ha resumido su visión del momento actual: "A los que vienen de fuera, hoteles, manutención y promesas de un futuro estupendo. A los españoles desesperados, eutanasia, aborto y sustitución. Este Gobierno es el enemigo del pueblo".

Abascal, entre vítores de sus seguidores. EFE

En este sentido, ha acusado a Feijóo de acudir a la Moncloa para reunirse con Sánchez “por respeto a la Presidencia del Gobierno”. “A la Presidencia del Gobierno se la respeta cuando respeta a los españoles y a la patria, y si no, no se le respeta. Mucho menos a un tipo que se ha convertido en un okupa en su búnker de la Moncloa; no merece nuestro respeto”, ha espetado.

Así, ha continuado insistiendo en que no tienen miedo en llamar mafia “en mayúsculas” al Gobierno, “por estafar a los españoles mintiendo sobre los pactos, sobre la ley de amnistía y traicionando con todos los enemigos de nuestra patria: con el separatismo golpista de Cataluña y con el separatismo terrorista de mi tierra”.

Siguió arremetiendo contra el Gobierno Central recordando “el Peugeot” con “cuatro tipos que llenaban el depósito de gasolina, en palabras de uno que está ahora en Soto del Real, con dinero de las saunas de prostitución de la familia del presidente del Gobierno. “Se puede decir bajito, pero la cosa es grave. Son una banda de traidores, mentirosos y corruptos”.

En materia sanitaria, el líder de VOX ha denunciado las largas listas de espera del SAS. Además, ha hecho referencia a la muerte de una sevillana de 44 años, que ha saltado esta semana a los medios de comunicación, tras acudir en varias ocasiones a urgencias antes de que le detectaran el tumor que ha acabado con ella.

En el tramo final de su intervención, Abascal ha pedido a los asistentes un apoyo amplio para su partido en las próximas elecciones y ha defendido que VOX puede ser decisivo para "cambiar el rumbo político de Andalucía y de España entera".

Ha pedido a los andaluces que le den a su partido "la oportunidad" como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde ha dicho que tienen "las llaves" de los gobiernos autonómicos. “No nos votéis a medias, no le deis mayoría al PP”, reclamó, insistiendo en que un respaldo contundente permitiría a su formación impulsar reformas autonómicas y nacionales.