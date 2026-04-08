Giro radical del tiempo en Málaga: caen cerca de 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos del interior

Las claves nuevo Generado con IA Las lluvias han dejado acumulados de hasta 57,3 litros por metro cuadrado en Villanueva de la Concepción en las últimas 12 horas. Otras zonas afectadas por fuertes precipitaciones incluyen El Torcal (49,8 l/m²), Azud de Paredones (47,9 l/m²) y Cártama (47,5 l/m²). En Málaga capital se han registrado 39 litros por metro cuadrado en la depuradora del Atabal y 37,7 litros en el aeropuerto. Las comarcas de Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce-Málaga y la Axarquía estuvieron en aviso amarillo por lluvias hasta las 09:00 horas.

Atrás ha quedado el buen tiempo que se vivió durante la Semana Santa en la provincia de Málaga. Las precipitaciones están siendo las protagonistas de la jornada, sobre todo en municipios del interior, donde los acumulados ya rozan y superan los 50 litros por metro cuadrado.

Villanueva de la Concepción es, de momento, la localidad malagueña en la que más agua ha caído este miércoles, según los datos actualizados a las 12.00 horas de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía. En concreto, en este municipio han caído 57,3 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas.

El siguiente que está acumulando más lluvias este miércoles es El Torcal, que lleva un acumulado de 49,8 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas.

En Azud de Paredones han caído 47,9 litros; en el río Guadalhorce a su paso por Cártama el acumulado asciende hasta los 47,5 litros; en este mismo río en Aljaima han contabilizado 47,1 litros; y en Fahala el acumulado es ya de 47,2 litros.

Unos 46,7 litros por metro cuadrado han caído en Coín y unos 46 litros en Colmenar. Además, en la estación de la Red Hidrosur de Guadaiza han caído en las últimas 12 horas 44,2 litros.

Así, con acumulados superiores a los 40 litros también se encuentran el embalse de Casasola con 43,9 litros; Alfarnatejo con 42,6 litros; el río Benamargosa a su paso por S. Negro con 42,4 litros; el embalse de la Concepción con 42,4 litros; el río Guadalhorce en Teba con 42,1 litros; la depuradora de Marbella con 41,5 litros; Guadalmina con 41,4 litros; y la Sierra de Mijas con 40,2 litros.

En la capital también está lloviendo y en el acumulado de la depuradora del Atabal han caído 39 litros por metro cuadrado.

Además, según datos de la Aemet, en el Aeropuerto de Málaga se han registrado 37,7 litros; en el Centro Meteorológico 33,9 litros y en el Puerto 29,2 litros, en las últimas 24 horas.

Por otro lado, según la Red Hidrosur, en zonas como Casarabonela han caído 37,4 litros; en Santón Pitar 35,7 litros; en Alcaucín 35,4 litros; en el embalse del Limonero 36,1; en Ojén 39,7 litros; en Pujerra 33,6; y en el embalse de la Viñuela 32,1 litros.

Cabe recordar que las comarcas de Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce-Málaga y la Axarquía han estado en aviso amarillo por lluvias hasta las 09.00 horas de hoy.