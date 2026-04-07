Vuelven las lluvias a Málaga este miércoles tras una Semana Santa de calor: aviso amarillo por hasta 15 litros en una hora

Mapa del aviso amarillo activado por la Aemet para este miércoles en la provincia de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Las lluvias regresan a la provincia de Málaga tras una Semana Santa con altas temperaturas y tiempo estable. La Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones para este miércoles, vigente desde medianoche hasta las 9:00 de la mañana. Se prevé que puedan caer hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, afectando a casi toda la provincia. Las lluvias estarán acompañadas de tormentas y afectarán a comarcas como Antequera, Ronda, Sol, Guadalhorce-Málaga y la Axarquía.

Las lluvias regresan a la provincia de Málaga tras una Semana Santa marcada por el buen tiempo y temperaturas casi veraniegas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la mayor parte de la provincia para este miércoles.

En concreto, según los datos publicados por el organismo estatal en su página web, la alerta estará activa desde las 00:00 horas del miércoles hasta las 09:00 horas de la mañana.

En este intervalo de tiempo, de acuerdo con las previsiones, pueden recogerse hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora.

El color amarillo se extiende sobre todo el territorio malagueño. Es decir, sobre las comarcas de Antequera, Ronda, Sol y Guadalhorce-Málaga y la Axarquía. Las lluvias vendrán acompañadas de tormentas.