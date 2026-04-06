Noche trágica en Málaga con dos muertos: atropello en Mijas y un motorista fallecido en la capital

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas han fallecido en la provincia de Málaga durante la madrugada del lunes en accidentes de tráfico distintos. Un hombre murió atropellado en la autovía A-7 en Mijas, a la altura del kilómetro 1028 en dirección a Fuengirola. Un motorista de 33 años perdió la vida tras una caída en la Avenida Pintor Joaquín Sorolla, en la barriada de Pedregalejo de Málaga capital. El 061 certificó ambas defunciones en el lugar de los hechos y participaron Guardia Civil y Policía Local en la atención a las víctimas.

Madrugada de horror en la provincia de Málaga. Dos personas han muerto durante la madrugada de este lunes en sendos accidentes de tráfico ocurridos en Málaga capital y Mijas, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el primero de los siniestros se ha producido a las 00:13 horas, cuando un hombre ha resultado atropellado en la autovía A-7 en la localidad de Mijas en el kilómetro 1028 en dirección a Fuengirola.

A las 00:41 horas, varios testigos han alertado al centro de coordinación de la caída de un motorista de 33 años en la Avenida Pintor Joaquín Sorolla en la barriada de Pedregalejo de Málaga.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha certificado la defunción de las dos víctimas en el lugar de la emergencia.

Efectivos de Guardia Civil y Policía Local han intervenido en la asistencia a los afectados.