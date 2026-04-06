Málaga cierra la Semana Santa con más de 5.200 emergencias: un 11,7% más que las registradas en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Durante la Semana Santa 2026 en Málaga se atendieron 5.209 emergencias, un 11,7% más que en 2025. Las principales incidencias fueron asistencias sanitarias (2.415) y seguridad ciudadana (1.122), seguidas de accidentes de tráfico y problemas de bienestar animal. El Domingo de Resurrección fue la jornada con más emergencias, con 605 casos registrados en Málaga. Málaga fue la segunda provincia andaluza con más emergencias, representando el 21,77% del total regional, solo superada por Sevilla.

La Semana Santa 2026 ha llegado a su fin y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-112) ha asegurado que durante este período han atendido un total de 5.209 incidencias en Málaga.

Este volumen representa un incremento del 11,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 4.663 emergencias en la provincia malagueña, según han informado en un comunicado.

Así, la mayoría de las actuaciones que han necesitado la activación del servicio estaban relacionadas con las asistencias sanitarias (2.415) y la seguridad ciudadana (1.122).

Además, se han atendido incidencias de tráfico (430), accidentes de circulación (331), situaciones vinculadas al bienestar animal (200) e incendios (185).

En menor medida se han coordinado también rescates y salvamentos (100), anomalías en servicios básicos (81) y solicitudes de servicios sociales (68), entre otras cuestiones.

El Domingo de Resurrección se configura como la jornada de mayor demanda del servicio en Málaga con un total de 605 incidencias atendidas.

De cerca le han seguido las jornadas del Sábado Santo con 591 incidencias; el Domingo de Ramos con 585; el Viernes Santo con 567 y el Sábado de Pasión con 556.

Ranking por provincias

Las emergencias coordinadas en Málaga suponen el 21,77% de las que se han gestionado en toda Andalucía y que ascienden a un total de 23.924.

Desde el punto de vista territorial, la provincia de Málaga se sitúa en segundo lugar, solo precedida por Sevilla donde se ha coordinado el mayor volumen de emergencias (5.745). Le siguen Cádiz (3.100), Granada (2.955), Almería (1997), Córdoba (1.791), Jaén (1.579) y Huelva (1.548).

Capital con mayor incidencia

En cuanto a la capital, durante la Semana Santa, la ciudad de Málaga ha sido la capital en la que más incidencias se han atendido estos días con un total de 1.862.

La ciudad de Sevilla es de nuevo la que ha coordinado un mayor número de requerimientos, con 2.670 emergencias, seguida por la de Granada (900), la de Córdoba (877), Almería (496), Huelva (473), Jaén (306) y Cádiz (281).

Horas de mayor incidencia

Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 20:00 y las 21:00 horas del sábado 4 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 174 incidentes en una hora, seguida del Domingo de Ramos entre las 19:00 y las 20:00 horas con una media de 170 avisos.