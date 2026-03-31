Cae en Torrevieja una banda itinerante que robaba joyas al 'descuido' en Málaga y otras provincias

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja a tres integrantes de una banda itinerante que robaba joyas en joyerías de varias provincias españolas, incluida Málaga. El grupo actuaba mediante el método del 'descuido', mostrando fajos de billetes para aparentar solvencia y sustraer joyas mientras distraían a los empleados. Han sido esclarecidos al menos ocho robos, con un beneficio superior a 50.000 euros, y los arrestados presentan una elevada reincidencia. Los detenidos han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, y la Policía continúa investigando para identificar a más implicados.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves, 26 de marzo, en la localidad de Torrevieja (Alicante) a tres personas como presuntos responsables de varios delitos de hurto cometidos en joyerías de distintas provincias españolas, entre ellas Málaga.

Los arrestados formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en la sustracción de joyas mediante el conocido método del 'descuido'.

La investigación de la denominada Operación IOCUS se inició el pasado mes de agosto al detectarse la presencia de este grupo en Zaragoza. A raíz de las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y vincularlos con diversos hechos delictivos cometidos en diferentes puntos del territorio nacional.

Los investigados actuaban de forma organizada y coordinada, con reparto de funciones entre los distintos miembros del grupo. Su carácter itinerante les permitía desplazarse por diversas provincias, como Zaragoza, Vizcaya, Málaga, Toledo o Alicante, donde cometían los ilícitos, acumulando hasta el momento un total de ocho hechos esclarecidos, con un beneficio superior a los 50.000 euros.

Alta capacidad económica

El modus operandi consistía en acceder a establecimientos, principalmente joyerías, donde solicitaban a los empleados que les mostrasen diferentes piezas. Para generar confianza, exhibían de forma ostentosa un fajo de billetes, simulando una alta capacidad económica. Aprovechando momentos de distracción de los trabajadores, sustraían con gran habilidad el mayor número posible de joyas, abandonando el lugar rápidamente para evitar ser descubiertos.

Una vez identificados, se estableció un dispositivo policial que culminó con su localización y detención en la localidad alicantina de Torrevieja. Asimismo, se logró identificar a otros miembros de la organización criminal que colaboraban en la actividad delictiva.

Los detenidos, que presentan una elevada reincidencia, pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de ocho delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, quedando en libertad con cargos tras ser oídos en declaración.

La Policía Nacional continúa trabajando para el total esclarecimiento de los hechos y no descarta nuevas detenciones.