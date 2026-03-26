Del escaparate del AVE al corredor roto: la liberalización disparó Madrid‑Málaga antes de la 'guerra' por el talud

Mientras otros corredores de alta velocidad han registrado subidas de precios, los enlaces con Andalucía, como Madrid‑Málaga y Madrid‑Sevilla, siguen abaratándose.

Renfe mantiene la mayor cuota de mercado en el corredor, seguida por Iryo y Ouigo, aunque la competencia ha abaratado los precios y multiplicado la oferta.

El precio medio del billete básico Madrid‑Málaga cayó un 5% interanual, situándose en 45,65 euros, con Ouigo ofreciendo los precios más bajos.

La liberalización del AVE impulsó el corredor Madrid‑Málaga, aumentando plazas un 12% y viajeros un 9,2% en el último trimestre de 2025.

Con apenas unos meses de diferencia, el corredor de alta velocidad entre Málaga y Madrid ha pasado de ser el escaparate del éxito de la liberalización ferroviaria a convertirse en epicentro de una 'guerra' política de calado nacional.

A la tragedia de Adamuz, que obligó a cortar durante semanas la infraestructura, se sumó posteriormente el desprendimiento de un talud en Álora que mantiene, desde principios de febrero, anulada la conexión directa entre la Costa del Sol y el resto de España.

Una fotografía que contrasta con la que puede tomarse del cuarto trimestre de 2025. Un periodo en el que, tal y como señalan los datos recogidos por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en su último informe sobre el sector, estuvo marcado por un incremento de viajeros, de las plazas ofertadas por los tres operadores con capacidad de explotación de la línea con Madrid y por el abaratamiento del precio de los billetes.

El trabajo de la CNMC revela que el corredor Madrid‑Málaga/Granada cerró el año con un 12% más de plazas, un 9,2% más de viajeros y un precio medio del billete básico un 5% más bajo que un año antes, con ingresos por viajero‑kilómetro un 31% inferiores a la etapa de monopolio.

Imagen de los trabajos de reparación del talud del AVE en Álora.

De manera detallada, el precio medio de Renfe fue de 50,53 euros (-1,6% interanual); ​Renfe AVLO, 40,67 euros (-11,0% interanual); Iryo, 45,47 euros (+7,7% interanual) y Ouigo, 33,65 euros.

En la parte final del pasado ejercicio, este corredor operaba como un caso de manual de la liberalización: más competencia, más plazas y precios sensiblemente más bajos.

La CNMC cuantifica 1.640.001 plazas ofertadas, un 12% más que en el mismo periodo de 2024, y 1.357.589 viajeros, un aumento del 9,2% interanual, con una ocupación media del 82,8% y un aprovechamiento del 70,9%, solo ligeramente por debajo del año anterior pese al fuerte refuerzo de oferta.

Renfe copa la mayor parte de estos datos. Ofreció 1.051.666 plazas (el 64% del total), frente a 339.713 de Iryo y 248.622 de Ouigo. Una relación que se mantiene en la cifra de viajeros. En ese caso, Renfe movió 893.371 (casi el 66%), frente a 257.718 de Iryo y 206.500 de Ouigo.

​En ese contexto, la tarifa básica seguía a la baja: el precio medio trimestral del billete Madrid‑Málaga se situó en 45,65 euros, un 5% menos que un año antes.

Si se compara con la situación previa a la liberalización, el ingreso medio por viajero‑kilómetro en el corredor Madrid‑Málaga/Granada se ha desplomado un 31%, en línea con la rebaja registrada también en el Madrid‑Sevilla.

La competencia de Iryo y Ouigo, que se suman a las marcas AVE y AVLO de Renfe, ha dejado un abanico de precios que va desde los entornos de 33 euros de Ouigo hasta algo más de 50 euros de AVE, con Iryo y AVLO en posiciones intermedias.

​Resto de corredores

El informe permite situar a Málaga en el mapa nacional de la alta velocidad liberalizada. En crecimiento de viajeros, Madrid‑Málaga/Granada (+9,2%) se comporta mejor que Madrid‑Alicante (+0,4%), pero queda por detrás de los dos grandes motores de 2025: Madrid‑Valencia (+26%) y Madrid‑Sevilla (+18,1%).

En precios medios, el trayecto Madrid‑Málaga (45,65 €) se sitúa en una banda media‑alta: muy por debajo de Madrid‑Barcelona (85 €), similar a Madrid‑Sevilla (47,59 €) y por encima de Madrid‑Valencia (33,59 €) y Madrid‑Alicante (37,46 €).

En productividad, el corredor a Andalucía oriental mantiene una ocupación del 82,8% y un aprovechamiento del 70,9%, sólo superado por el Madrid‑Sevilla (73,8%) y aún por encima de Valencia y Alicante, lo que indica que el incremento de oferta no ha generado un exceso de capacidad.

A escala estatal, la CNMC detecta que el 4T de 2025 marca un punto de inflexión en los precios. Tras varios ejercicios de abaratamiento, los precios medios del billete básico empiezan a repuntar en la mayoría de los corredores de alta velocidad: Madrid‑Barcelona registra un aumento interanual del 51,7%, Madrid‑Valencia del 22,3% y Madrid‑Alicante del 6,6%.

​La gran excepción son los enlaces con Andalucía, donde los precios siguen bajando: Madrid‑Sevilla anotó una caída interanual del 1,9% y Madrid‑Málaga del 5%.

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