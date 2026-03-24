El primer mes sin AVE directo a Madrid pincha el turismo nacional en Málaga y enciende las alarmas de Semana Santa

La terraza de uno de los hoteles de Málaga capital.

Las claves nuevo Generado con IA La desconexión del AVE directo a Madrid en febrero provocó una caída del 10% en turistas nacionales en Málaga. El turismo extranjero creció un 3% y evitó un desplome mayor de las pernoctaciones hoteleras en la provincia. La Junta de Andalucía ha lanzado una campaña especial para atraer turismo nacional de cara a Semana Santa. La situación genera tensión política y preocupación en el sector turístico por la falta de previsión sobre la recuperación de la conexión ferroviaria.

Febrero ha sido el primer mes completo en el que Málaga ha estado desconectada por AVE directo de Madrid y el golpe se ha dejado notar donde más duele: en el mercado nacional.

La provincia perdió más de diez puntos de viajeros residentes en España respecto al mismo mes de 2025, mientras que el turismo extranjero creció y evitó un desplome de las pernoctaciones hoteleras.

La comparación con enero —cuando aún no se había cortado el talud de Álora y los datos fueron mejores que un año antes— alimenta la preocupación del sector de cara a una Semana Santa en la que la alta velocidad seguirá limitada.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera, los hoteles malagueños registraron en febrero de 2026 unos 343.000 viajeros, unos 8.000 menos que en 2025 (‑2,3%).

La caída se concentra en el turismo nacional, que retrocede algo más de un 10% en número de clientes (146.154 en febrero de 2025 frente a los 131.360 de este mes), al tiempo que bajan un 4% las pernoctaciones. Por el contrario, los visitantes extranjeros aumentan en torno al 3% y suman casi un 3% más de pernoctaciones.

El resultado es un febrero con menos españoles, más extranjeros y un ligero incremento del total de estancias frente a 2025, por encima de 1,13 millones de noches.

El comportamiento de enero dibuja un escenario muy distinto. Ese mes, con el año recién estrenado y el accidente ferroviario de Adamuz aún sin traducirse en cancelaciones masivas, Málaga mejoró claramente sus cifras de 2025 tanto en viajeros como en pernoctaciones, y lo hizo en los dos mercados: nacional e internacional.

La provincia pasó de unos 270.000 a 282.000 viajeros y de 846.000 a 943.000 noches, con subidas de más del 8% en clientes españoles y del 22% en sus pernoctaciones. El frenazo del cliente nacional no aparece en la estadística hasta febrero, precisamente cuando el derrumbe del talud de Álora corta el corredor sur y deja a la capital sin conexión directa de alta velocidad con Madrid.

​Ese giro ha llevado a la Junta de Andalucía a mover ficha. Tras una reunión de urgencia con alcaldes de municipios turísticos, la Diputación, el patronato de la Costa del Sol, la Cámara de Comercio y representantes empresariales, el consejero de Turismo habló abiertamente de "grave situación de desconexión ferroviaria" desde el 18 de enero y reconoció que la incertidumbre prolongada "no es buena para el sector".

A su juicio, la incidencia en las comunicaciones ha terminado afectando directamente no solamente al destino Costa del Sol y a Málaga, sino también a la reputación de su marca.

Promoción especial

​Como respuesta, la Junta pondrá en marcha una campaña específica de promoción en el mercado nacional centrada en Málaga y en la Semana Santa, con el objetivo de que el viajero español "no pierda las ganas de viajar a la Costa del Sol" pese a la falta de conexión directa de alta velocidad con Madrid.

La ofensiva comercial se apoyará en el mensaje de que la provincia "está preparada para recibir a los turistas" y en ofertas del propio sector para animar a los indecisos, con la vista puesta en que el buen tiempo previsto y la coyuntura internacional empujen a muchos españoles a elegir Málaga frente a otros destinos.

Las Administraciones y el sector exigieron a Adif "un plan técnico e información actualizada sobre el restablecimiento de la red AVE en Málaga, un plan que nos permita tener previsión, planificación y certezas de cuáles van a ser los siguientes movimientos".

Al tiempo, lanzaron una llamada explícita al mercado doméstico: el destino "está plenamente preparado" para recibir visitantes, "especialmente turistas nacionales", a los que invitaron a mantener sus planes de viaje hacia Málaga y la Costa del Sol pese a las dificultades ferroviarias.

​Sobre ese telón de fondo, la tensión política no deja de subir. La campaña de la Junta llega en plena guerra abierta por el AVE entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo central, con cruces de declaraciones entre el ministro Óscar Puente, el presidente Juanma Moreno y varios consejeros.

Muestra de ello es que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, rehusó acudir y acusó al PP de querer montar "un circo" y una "pantomima" para confrontar con el Gobierno a cinco días de Semana Santa, denunciando "bulos sobre pérdidas sin base científica alguna" por parte de los responsables populares.

Puntos turísticos

En los puntos turísticos de la Costa del Sol se repite el mismo patrón: baja el viajero nacional y sube el extranjero, con matices según destino.

En Málaga capital, los viajeros residentes en España pasan de 52.353 a 48.579 (‑7,2%) y sus pernoctaciones bajan de 80.272 a 74.682, mientras que los extranjeros suben de 65.926 a 80.641 (+22,3%) y sus noches crecen de 155.581 a 182.780 (+17,5%).

Marbella sufre un golpe más duro entre los españoles, que caen de 17.003 a 10.196 (‑40%) y duermen un 27,8% menos, mientras que los viajeros internacionales bajan con mucha menor intensidad (de 23.210 a 21.713, ‑6,4%) y sus pernoctaciones apenas retroceden un 6%.​

En el extremo opuesto, Torremolinos y Estepona muestran un comportamiento singular. Torremolinos dispara los viajeros nacionales de 20.172 a 28.335 (+40,5%) y sus noches de 60.460 a 82.480 (+36,4%), pero pierde turistas extranjeros (viajeros de 43.280 a 39.326, ‑9,1%, y pernoctaciones de 234.668 a 224.930, ‑4,1%).

Estepona gana clientes españoles (de 5.499 a 6.670, +21,3%) y casi un 44% más de pernoctaciones nacionales (de 9.561 a 13.747), pero ve caer a los extranjeros tanto en viajeros (de 6.011 a 5.431, ‑9,6%) como en noches (de 31.212 a 24.836, ‑20,4%). Fuengirola y Nerja se sitúan a medio camino: pierden españoles (Fuengirola ‑2,5% en viajeros y ‑18,1% en noches; Nerja ‑9,5% y ‑27,1%), pero ganan extranjeros, con subidas del 30,1% en viajeros en Fuengirola y del 22,4% en Nerja, y aumentos de pernoctaciones foráneas del 7,9% y el 29,6%, respectivamente.