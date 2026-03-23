Andalucía hará una campaña para promocionar Málaga en Semana Santa mientras sigue la guerra política con el AVE

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía lanzará una campaña de promoción turística para atraer visitantes a Málaga durante la Semana Santa, pese a la falta de conexión directa por AVE con Madrid. Empresarios turísticos y responsables políticos aseguran que Málaga está preparada para recibir turistas y que la experiencia será positiva, pese a los problemas de transporte. En la reunión urgente celebrada en Málaga, la Junta y empresarios han solicitado información técnica y transparencia sobre el estado de las obras y la recuperación del servicio ferroviario. Continúa el enfrentamiento político entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por la situación del AVE, con acusaciones de confrontación y manipulación de datos.

La Junta de Andalucía va a hacer una campaña específica de promoción turística en el turismo nacional enfocada a Málaga y la Semana Santa.

El objetivo es que ese viajero español no pierda las ganas de viajar a la Costa del Sol en Semana Santa y en el resto del semestre por la falta de un tren de alta velocidad con conexión directa entre Madrid y Málaga.

Así se lo ha anunciado este lunes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, a los alcaldes y representantes del sector turístico con los que ha mantenido una reunión de urgencia en Málaga.

Tanto los políticos como los empresarios han querido dejar claro que Málaga está preparada para recibir a los turistas en Semana Santa y que, pese a la falta de AVE, será una experiencia positiva.

Los empresarios, además, han realizado ofertas para animar a los indecisos. Se espera también que haga buen tiempo lo que, unido a la coyuntura internacional, puede provocar que muchos turistas españoles vengan finalmente a Málaga en lugar de a otros destinos.

La guerra sigue

Por otra parte, sigue la guerra política por la falta del AVE entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, que ya empezó la semana pasada con el ministro Óscar Puente y el presidente Juanma Moreno y varios consejeros por otra.

En la reunión mantenida este lunes, los representantes de la Junta de Andalucía, encabezados por el consejero de Turismo, varios alcaldes y concejales, y los representantes de los empresarios turísticos han solicitado formalmente información técnica actualizada sobre el estado real de los trabajos de recuperación del servicio en la zona afectada de Álora y han exigido transparencia sobre los plazos que se manejan actualmente.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, no ha estado en esa reunión porque, según ha explicado, "nos convoca a última hora del domingo a una reunión para esta mañana del lunes sin una relación clara de quiénes asisten, sin un orden del día claro sobre los temas a tratar, y sin que se invite al delegado del Gobierno en Andalucía, ya que se está convocando desde una instancia regional del Gobierno andaluz y por lo tanto es él a quien corresponde invitar de forma institucional.

Salas afirma que "no vamos a participar en un circo del PP para confrontar con el Gobierno desde las instituciones".

En este sentido, el subdelegado del Gobierno asegura que "el PP y sus responsables institucionales llevan semanas crispando y generando confrontación, y lanzando bulos sobre pérdidas sin base científica alguna, bulos de los que aún no se han disculpado, y ahora pretenden crear una pantomima para seguir confrontando a cinco días de la Semana Santa".