Málaga se pone en alerta: viento de hasta 70 kilómetros, lluvia y olas de hasta 5 metros esta noche

Las claves nuevo Generado con IA Málaga está en alerta amarilla por lluvias y naranja por fuertes vientos según la Aemet. Se esperan rachas de viento entre 60 y 70 km/h y olas de hasta 5 metros en la costa de la Axarquía. La situación de alerta se mantendrá desde las 21:00 del jueves hasta las 05:00 del viernes. Para el viernes hay aviso amarillo por lluvias en Sol y Guadalhorce, con posibilidad de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La provincia de Málaga vuelve a estar en alerta amarilla por lluvias y naranja por fuertes rachas de viento.

Así lo confirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, en la que avisa de “peligro importante” en la costa de la comarca de la Axarquía por rachas que pueden oscilar entre los 60 y los 70 kilómetros por hora, con olas de entre 4 y 5 metros de altura.

Esta situación, según los datos del organismo estatal, se prolongará desde las 21:00 horas de este jueves hasta las 05:00 del viernes.

Por otro lado, para mañana viernes, la Aemet ha activado el aviso amarillo por precipitaciones en la comarca Sol y Guadalhorce. La previsión es que se puedan recoger hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Pese a que la advertencia se extiende a toda la comarca, el propio organismo precisa que la posibilidad de lluvias fuertes es mayor en la parte más occidental. En este caso, el aviso se prolonga desde la próxima medianoche hasta las 09:00 horas de mañana viernes.