Óscar Puente rompe su silencio y anuncia explicaciones sobre la crisis del AVE Málaga‑Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente, ministro de Transportes, anuncia que dará explicaciones sobre la crisis del AVE Málaga-Madrid tras mes y medio en silencio. El ministro comunicará en un vídeo las causas del corte de la línea Sevilla-Málaga, los trabajos necesarios y su opinión sobre la reacción política andaluza. El presidente de Adif informó que la recuperación parcial podría llegar a finales de abril y la normalidad, al menos, en junio, aunque en condiciones precarias. La gestión del Gobierno central ha sido duramente criticada por la Junta de Andalucía y el Partido Popular, comparando la situación con otras regiones como Cataluña o el País Vasco.

Óscar Puente, ministro acostumbrado a convertir sus redes sociales en plataforma extraordinaria de comunicación oficial, anuncia por fin que dará explicaciones sobre la crisis del AVE Málaga-Madrid.

Tras casi mes y medio en silencio, desde que a principios de febrero las fuertes lluvias provocaran la caída de un talud sobre las vías del AVE en Álora, eliminando de un plumazo la conexión directa, Puente se ha dejado ver este miércoles por una de sus ventanas favoritas, la de X.

Lejos de ofrecer detalles sobre lo sucedido, su mensaje es ciertamente escueto. Aunque sirve de cebo para lo que pueda decir este jueves.

"Mañana os explicaré en un vídeo las causas de que la línea de alta velocidad Sevilla-Málaga esté cortada, el alcance de los trabajos necesarios para recomponerla y la actitud infantil y sobreactuación de la derecha andaluza y sus plataformas mediáticas", asegura el ministro.

Sorprende que el anuncio del ministro se produzca dos días después de que el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, acudiese el pasado lunes al epicentro de la crisis para dar explicaciones técnicas, atender a los medios de comunicación, responder a las preguntas que se le quisieron formular.

Fue el directivo quien asumió en primera persona la responsabilidad de informar de que, lejos de las primeras previsiones, habrá que esperar a finales de abril para recuperar parcialmente la infraestructura afectada y, como mínimo, hasta junio para disponer de las dos vías operativas, y aún entonces en condiciones precarias.

En las últimas semanas, el clima de contestación sobre la gestión del Gobierno de España en este asunto ha ido en aumento. Tanto la Junta de Andalucía como el Partido Popular han elevado la contundencia de sus mensajes, asegurando incluso que de haber ocurrido este problema en Cataluña o el País Vasco ya hubiese estado resuelto.