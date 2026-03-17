Los hoteleros de la Costa del Sol elevan por encima del 30% las cancelaciones en Málaga capital por el corte del AVE

Las claves nuevo Generado con IA Las cancelaciones hoteleras en Málaga capital superan el 30% debido al corte del AVE con Madrid. La interrupción de la alta velocidad lleva más de seis semanas y no se prevé su reapertura hasta finales de abril. La caída de reservas afecta especialmente al turismo nacional y amenaza la contratación de personal para Semana Santa. Renfe ofrece un servicio alternativo con transbordos por carretera, lo que ha incrementado la duración del viaje a más de cuatro horas y media.

La gran patronal hotelera de la Costa del Sol pone cifras al duro golpe que supone para el turismo el prolongado corte de la alta velocidad ferroviaria con Madrid.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) alerta de que el retraso en la reapertura de la línea directa del AVE, que no se espera al menos hasta la última semana de abril, está provocando cancelaciones y caída de reservas de hasta un 30% en Málaga capital y amenaza empleo y contrataciones de Semana Santa.

Aehcos recuerda que la interrupción de la conexión directa de alta velocidad supera ya las seis semanas y que las previsiones del gestor ferroviario sitúan su recuperación, como pronto, en la recta final de abril.

Mientras tanto, el único operador que mantiene servicios es Renfe, que ha tenido que articular un sistema de transbordos por carretera entre Málaga y Antequera-Santa Ana para continuar el trayecto en tren.

Esta solución ha disparado la duración del viaje: la conexión Málaga–Madrid supera ahora las cuatro horas y media, lejos del tiempo habitual del AVE, y está desincentivando desplazamientos en una época clave.

Caída de reservas

El comportamiento de la demanda no es homogéneo, pero el patrón es claro: descenso de reservas y cancelaciones concentradas en el mercado nacional, uno de los principales motores de la Semana Santa y del mes de abril.

Aehcos habla de retracción de demanda de hasta el 26% en el conjunto de los establecimientos asociados.

En el litoral malagueño, la caída de reservas se sitúa ya en torno al 18%.

En el interior de la provincia, la retracción supera el 25%, evidenciando la dependencia del cliente peninsular que viaja en tren.

El golpe más duro se lo estaría llevando Málaga capital, donde la patronal estima que el descenso de reservas hoteleras supera el 30% en estas fechas, un dato que anticipa cancelaciones y cambios de planes de última hora.

La asociación subraya que el mantenimiento de la interrupción en la antesala de la Semana Santa genera una "gran incertidumbre" y está afectando de forma directa a la planificación de viajes hacia la Costa del Sol.

El impacto no se limita a la ocupación hotelera. Aehcos advierte de que las cancelaciones y la caída de reservas se trasladarán al mercado laboral. En este sentido, prevém un retraso en las contrataciones para la campaña de primavera.

La patronal hotelera insiste en que la conectividad ferroviaria es un elemento estratégico para la provincia, tanto para el turismo vacacional clásico de sol y playa como para el turismo urbano, congresual y de negocios.

Por eso, reclama que la infraestructura recupere "la normalidad operativa en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan" y que se extreme la coordinación con el sector turístico mientras duren las obras.

La asociación asegura estar cuantificando el impacto económico del retraso y reitera la necesidad de mantener una comunicación constante con las administraciones implicadas y el operador ferroviario para minimizar los daños.