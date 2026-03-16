Málaga tampoco tendrá AVE entre Málaga y Madrid esta Semana Santa: "No hay seguridad"

Vídeo de los trabajos de Adif en la reparación de la caída de un talud sobre las vías del AVE en Álora.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga no tendrá AVE directo con Madrid durante la Semana Santa, extendiéndose la desconexión ferroviaria por más de dos meses. El servicio se suspendió tras el accidente de Adamuz y posteriores riadas que dañaron la vía en Álora, y no se restablecerá hasta finales de abril. Actualmente, el trayecto Málaga-Madrid solo es posible con Renfe combinando tren y autobús entre Málaga y Antequera. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, califica la situación de "desastre" y advierte que las pérdidas para el sector turístico superan ya los 300 millones de euros.

Málaga tampoco tendrá AVE directo entre Málaga y Madrid esta Semana Santa, lo que supone pérdidas millonarias para esta provincia en un momento clave para el turismo nacional y más de dos meses de desconexión ferroviaria con la capital española. No habrá servicios directos, al menos, hasta finales de abril.

No hay trenes directos desde el pasado 18 de enero cuando se produjo el accidente de Adamuz en el que fallecieron 46 personas. Posteriormente, las riadas provocaron la rotura de un talud y un desprendimiento de tierras en Álora que cayeron sobre la vía del tren, inhabilitándolo.

En estos momentos solo se puede ir en tren desde Málaga a Madrid con Renfe y haciendo el trayecto entre Málaga y Antequera en autobús.

Adif dio la fecha del 23 de marzo para la puesta en servicio, pero tampoco. El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha estado esta mañana en Álora viendo las obras y ha asegurado que no se restablecerá el servicio al menos hasta finales de abril "porque no hay la seguridad necesaria".

Se veía venir ya que el oscurantismo por parte de Adif ha sido total. En estas semanas simplemente ha comunicado que era una obra "de gran complejidad" y que había más de 20 máquinas trabajando las 24 horas para resolverlo. Pero no han llegado a tiempo.

¿Qué supone esto para Málaga? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo ha catalogado directamente de "desastre" en el VI Foro Económico de El Español en Andalucía que se está celebrando en Sevilla.

Moreno ha recordado que el sector turístico ya hablaba de pérdidas de 300 millones de euros antes de la Semana Santa, una cantidad que ahora "aumenta".