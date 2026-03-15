María del Mar Solís asume la presidencia de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA María del Mar Solís Martín ha sido proclamada presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema). Solís, hasta ahora vicepresidenta, sucede a Rocío García Díaz, quien ejerció el cargo durante cinco años y dimitió por motivos personales. La nueva junta directiva de Amupema está compuesta por representantes de diversas empresas y sectores profesionales de Málaga. La toma de posesión y la primera reunión del nuevo equipo directivo se celebraron el 6 de marzo para definir las líneas estratégicas de la asociación.

La empresaria María del Mar Solís Martín es la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), tras ser proclamada por aclamación como única candidata en una asamblea electoral extraordinaria celebrada el viernes 6 de marzo en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

Hasta ahora vicepresidenta de la asociación, Solís Martín sucede en el cargo a Rocío García Díaz, fundadora y directora de RGD Factoría de Proyectos, quien ha ejercido como presidenta durante cinco años.

García Díaz fue elegida por primera vez el 5 de noviembre de 2020 y reelegida el 27 de noviembre de 2024, aunque dimitió por motivos personales el pasado mes de febrero, manteniendo la responsabilidad en funciones hasta la celebración de la asamblea del 6 de marzo.

Solís Martín es representante de Velasco & Solís - Sección de Arquitectura y encabeza una nueva junta directiva formada por Mª Dolores Ramírez Ramírez, vicepresidenta y representante de Framaluz; Francisca Núñez del Pozo, vicepresidenta y representante de Nep English School; Pilar Pérez León, secretaria general; y Ana Wolgeschaffen Caba, tesorera y representante de Analizza Asesoría de Empresa.

La directiva se completa con Pilar Villegas Peña, vocal y representante de La Carraca Rural; Gema Casquero Martín, vocal y representante de Internalia Group; Tania Cañas Montañés, vocal y representante de Tania CaMon; y María Lafuente Fernández, vocal y representante de Lexlegum Abogados.

La toma de posesión de la nueva junta directiva tuvo lugar ese mismo viernes 6 de marzo, tras la jornada electoral. Posteriormente, el equipo celebró su primera reunión para definir las líneas estratégicas que guiarán el funcionamiento de Amupema durante los próximos años.