Cae una red que enviaba droga del sur de España al este de Europa: casi dos toneladas de hachís se han intervenido

Una organización criminal asentada en el sur de España y dedicada al almacenamiento y transporte de grandes cantidades de droga hacia países del este de Europa ha sido desarticulada por la Policía Nacional con la colaboración de Europol. La operación, desarrollada en dos fases, se ha saldado con siete detenidos, entre ellos el presunto líder del entramado, y la incautación de casi dos toneladas de hachís y 55 kilos de cocaína intervenidos en España y Francia.

La investigación arrancó en abril de 2025, cuando los agentes detectaron la actividad de un grupo integrado por ciudadanos de origen lituano que, presuntamente, utilizaba la infraestructura de empresas de transporte para camuflar droga entre mercancía legal. El método era tan sencillo como eficaz: ocultaban el estupefaciente en cargamentos aparentemente lícitos y lo trasladaban en camiones de gran tonelaje con destino a distintos países europeos.

Lujo sin trabajo y contactos en Granada

Las primeras pesquisas dibujaron el perfil de los investigados: alto nivel de vida, viviendas de lujo, vehículos de alta gama y ninguna actividad laboral conocida. Además, mantenían encuentros frecuentes con personas vinculadas al narcotráfico y extremaban las medidas de seguridad.

La trama contaba también con la colaboración de un ciudadano español residente en Granada que, según los investigadores, aportaba parte de la logística necesaria para sacar la droga de España.

Primera fase: casi dos toneladas de hachís en palés de ladrillos

El primer gran golpe se produjo a finales de junio en la localidad granadina de Alhendín. Los agentes detectaron movimientos sospechosos en un recinto donde, presuntamente, se preparaba un envío de gran magnitud. La droga iba a ser escondida en palés de ladrillos y contenedores marítimos.

Ante la entrada y salida constante de camiones, la Policía desplegó un dispositivo que permitió interceptar la mercancía antes de que abandonara el lugar. El resultado: 1.837 kilos de hachís incautados y tres personas detenidas.

Segunda fase: cocaína oculta en una “caleta” rumbo a Europa

Tras un periodo de aparente inactividad, la organización volvió a moverse a finales de septiembre. Los investigadores detectaron contactos con un conductor de camión tipo góndola en Marbella y sospecharon de la existencia de un compartimento oculto en uno de los vehículos transportados.

Cuando el camión inició su trayecto hacia el extranjero, la Policía puso los hechos en conocimiento de las autoridades francesas. El 4 de octubre, en territorio francés, se confirmó la sospecha: en la parte trasera del vehículo había una “caleta” con 22 kilos de cocaína distribuidos en 20 ladrillos. El conductor fue detenido.

Las pesquisas continuaron en España con registros domiciliarios que culminaron con tres nuevas detenciones, entre ellas la del líder de la organización. En su vehículo se localizaron otros 29 ladrillos de cocaína con el mismo sello identificativo que los intervenidos en Francia, lo que elevó el total incautado en esta fase a 55 kilos.

Cooperación europea contra el crimen organizado

La operación se enmarca en la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea y en el ámbito de la red ENFAST, orientada a combatir las redes criminales que operan a escala transnacional. Las actuaciones han contado con apoyo financiero de fondos europeos destinados a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada.

Con esta intervención, los investigadores dan por desarticulada una estructura que había convertido el sur de España en plataforma logística para abastecer de droga a distintos puntos del este europeo, camuflándola entre mercancía legal y aprovechando las rutas comerciales internacionales.