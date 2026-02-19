Temporal en Málaga: el Plan Andalucía Actúa moviliza 255 millones para reparar carreteras, caminos y el campo

Las claves nuevo Generado con IA El Plan Andalucía Actúa moviliza más de 255 millones de euros para reparar los daños causados por los temporales en Málaga. La provincia ha sufrido daños en el campo valorados en más de 165 millones de euros, afectando a 55.700 hectáreas y 67 municipios. El plan incluye ayudas directas para agricultores, ganaderos, el sector pesquero e infraestructuras hidráulicas y rurales. Más de 500 caminos rurales y cinco carreteras permanecen cortadas, mientras se tramitan arreglos de urgencia en toda la provincia.

Más de 255 millones de euros. Esa es la inversión global que recoge el Plan Andalucía Actúa para el arreglo de los daños causados por las diferentes borrascas en la provincia de Málaga.

Así lo ha dado a conocer este jueves la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ha dado detalles de las actuaciones programadas.

Navarro ha destacado los importantes daños generados por las lluvias caídas. "Desde finales de la semana pasada nos pusimos manos a la obra para iniciar las valoraciones de daños, porque en la recuperación no debemos, ni tampoco queremos, perder ni un solo minuto", ha expresado.

Tras la Declaración de Desastre Natural aprobada por el Consejo de Gobierno de Andalucía, se abre la puerta para empezar a tramitar las ayudas para cultivo, ganadería, regadíos, invernaderos y flota pesquera por el temporal.

También se ha acordado declarar la situación excepcional para poder otorgar ayudas a los municipios afectados por las catástrofes registradas.

"Es un plan de recuperación dinámico, abierto y vivo, porque a medida que sigamos evaluando los daños se sumarán nuevas partidas”, ha afirmado Navarro, quien ha indicado que se trata de una iniciativa con 1.780 millones de euros para obras y ayudas directas destinadas al campo, autónomos, pequeñas y medianas empresas, infraestructuras educativas y sanitarias y ayuntamientos.

Más de 165 millones en daños en el campo malagueño

En el ámbito del sector primario, uno de los más afectados por las fuertes lluvias especialmente en las provincias de Málaga y Cádiz, el Plan Andalucía Actúa destinará cerca de 1.000 millones de euros al campo andaluz, de los que 700 millones serán ayudas directas a explotaciones de agricultores y ganaderos.

Se contemplan 31 millones para el sector pesquero y 137 millones para infraestructuras de agua. Las primeras valoraciones realizadas en la provincia a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) arrojan pérdidas por valor de más de 165 millones de euros en todo el campo malagueño, con 55.700 hectáreas afectadas y 67 municipios con incidencias en la producción, el potencial productivo y las infraestructuras agrarias.

En concreto, los daños en la producción agrícola y ganadera suman más de 85,5 millones de euros.

Por comarcas, se estiman daños de 36,8 millones de euros en Antequera; 4,9 millones en la Axarquía; 5,7 millones en la Costa del Sol; 13,8 millones en la comarca Centro-Guadalhorce; y 24,2 millones en la Serranía de Ronda, donde además se ha visto afectado el 35% de la producción ganadera.

A ello se suman 10,1 millones en daños en caminos rurales de toda la provincia, con más de 500 caminos gravemente afectados y 39,03 millones de euros para reparar las afecciones en los cauces de la provincia.

Según los datos de la Junta, se han contabilizado más de 200 incidencias en las vías pecuarias de Málaga, cuyo coste total para su reparación se estima en más de 4 millones.

Para el arreglo de caminos forestales, infraestructuras asociadas, vías pecuarias, senderos, instalaciones de uso público y centro de visitantes el Plan Andalucía Actúa destinará 4,3 millones a la provincia de Málaga, así como otros 20 millones para infraestructuras hidráulicas.

La delegada ha explicado que ya se trabaja en la contratación de los arreglos por vía de urgencia de los caminos rurales, vías pecuarias y cauces. Por su parte, los agricultores, ganaderos y pescadores malagueños podrán empezar a solicitar las ayudas del Gobierno andaluz a partir de la primera quincena de abril, comenzando a concederse en junio.

En materia de carreteras, el plan prevé más de 500 millones de euros para actuaciones de emergencia, con una primera fase de 260 millones, de los que 47 millones corresponden a la provincia de Málaga.

Actualmente hay cinco carreteras cortadas en la provincia: la A-7202 en Archidona, la A-7150 en Casares, la A-7206 en Sayalonga, la A-373 en Cortes de la Frontera y la A-357 en Ardales.

Además existen otras diez vías que han sufrido cortes parciales, acumulando más de 40 daños en distintos puntos kilométricos.