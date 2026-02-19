Una patrulla de la Policía Nacional.

Málaga

Los secuestros se disparan un 112% en la provincia de Málaga durante 2025: registran 17 casos

El total de infracciones penales contabilizadas durante el último año alcanzan las 104.234, siendo esta cifra un 2% mayor que la de 2024.

Las claves
La criminalidad en la provincia de Málaga cerró el 2025 con un aumento de los delitos de un 1% a nivel general, siendo los secuestros las infracciones que sufrieron un mayor incremento. En concreto, un 112,5% con respecto al 2024.

El total de infracciones penales contabilizadas en la provincia durante el año pasado por la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales llegaron a las 104.234, un 2% más que en 2024.

De esta manera, los secuestros subieron un 112% porque se registraron 17 raptos en 2025, frente a los 8 del 2024.

Imagen de parte de la munición incautada a los grupos criminales.

También destaca que los homicidios dolosos y los asesinatos consumados han subido un 13% porque se han cometido 26 asesinatos. En cambio los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa han caído un 7,8% este último año, pasando de los 64 a los 59.

Cabe señalar que también han aumentado los delitos contra la libertad sexual un 2,4% hasta alcanzar los 858 casos. De este total, 171 han sido agresiones sexuales con penetración.

En cuanto a los robos con fuerza en domicilios y establecimientos se han registrado 3.417 y hurtos se han contabilizado 27.005. Pese a las altas cifras registradas sobre estos delitos, en ambos casos han disminuido en comparación con los de 2024 un 22,6% y un 4%, respectivamente.

El campo del Conejito.

Los delitos por tráfico de drogas también han disminuido levemente, pero se mantienen por encima de los 1.000, ya que se han observado 1.020.

Por otro lado, la cibercriminalidad y las estafas informáticas han aumentado. En el primero de los delitos han llegado a los 47.479 y se han cometido 19.301 estafas informáticas.