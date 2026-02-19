Los secuestros se disparan un 112% en la provincia de Málaga durante 2025: registran 17 casos

Las claves nuevo Generado con IA Los secuestros en la provincia de Málaga aumentaron un 112% en 2025, con 17 casos registrados frente a los 8 del año anterior. La criminalidad general en Málaga subió un 1% en 2025, alcanzando 104.234 infracciones penales. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados crecieron un 13%, con 26 casos, mientras que los intentos de homicidio bajaron un 7,8%. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 2,4%, sumando 858 casos, de los cuales 171 fueron agresiones sexuales con penetración.

La criminalidad en la provincia de Málaga cerró el 2025 con un aumento de los delitos de un 1% a nivel general, siendo los secuestros las infracciones que sufrieron un mayor incremento. En concreto, un 112,5% con respecto al 2024.

El total de infracciones penales contabilizadas en la provincia durante el año pasado por la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales llegaron a las 104.234, un 2% más que en 2024.

De esta manera, los secuestros subieron un 112% porque se registraron 17 raptos en 2025, frente a los 8 del 2024.

También destaca que los homicidios dolosos y los asesinatos consumados han subido un 13% porque se han cometido 26 asesinatos. En cambio los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa han caído un 7,8% este último año, pasando de los 64 a los 59.

Cabe señalar que también han aumentado los delitos contra la libertad sexual un 2,4% hasta alcanzar los 858 casos. De este total, 171 han sido agresiones sexuales con penetración.

En cuanto a los robos con fuerza en domicilios y establecimientos se han registrado 3.417 y hurtos se han contabilizado 27.005. Pese a las altas cifras registradas sobre estos delitos, en ambos casos han disminuido en comparación con los de 2024 un 22,6% y un 4%, respectivamente.

Los delitos por tráfico de drogas también han disminuido levemente, pero se mantienen por encima de los 1.000, ya que se han observado 1.020.

Por otro lado, la cibercriminalidad y las estafas informáticas han aumentado. En el primero de los delitos han llegado a los 47.479 y se han cometido 19.301 estafas informáticas.