Las hipotecas se disparan en Málaga para comprar casa: 22.750 operaciones por más 5.087 millones

Simulación de la firma de una hipoteca.

Las claves nuevo Generado con IA En Málaga se han firmado 22.750 hipotecas para comprar vivienda, superando las 20.070 del año anterior. El valor total de las hipotecas concedidas asciende a 5.087 millones de euros, con un incremento notable respecto a 2024. La media de hipotecas diarias supera las 62 y el valor medio por operación alcanza los 223.611 euros. El 60% de las viviendas vendidas en Málaga hasta noviembre se adquirieron mediante hipoteca.

El pulso del mercado inmobiliario en la provincia de Málaga se mantiene elevado. Tras un 2024 de clara mejoría, un 2025 en el que la firma de hipotecas para la compra de una vivienda sigue al alza.

Los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman un repunte considerable en el número de operaciones para la compra de una casa. En concreto, el acumulado es de 22.750, superando con creces las 20.070 del año anterior.

Esto supone una media superior a las 62 hipotecas diarias. La mejora sobre 2024 es de un 13,3%.

La información actualizada constata no sólo un crecimiento en los préstamos concedidos para la adquisición de una vivienda, sino también en el valor de los mismos.

La suma total es de 5.087.165.000 euros, mejorando sensiblemente los 3.573.334.405 de 2024. Esto implica que el valor medio crezca hasta los 223.611 euros, casi 46.000 euros por encima de los datos de 2024.

Los datos de diciembre, según la fuente oficial, muestran, sin embargo, una caída en las firmas hipotecarias. En concreto, han sido 1.790 hipotecas (254.188 euros de media), frente a las 1.957 del ejercicio anterior (valor medio de 186.700 euros).

A la espera de que se conozcan los datos de compraventa de todo 2025, sí se puede concluir que ir al banco a pedir dinero prestado sigue siendo la fórmula principal para la compra de una casa en la provincia.

Considerando solo los datos hasta noviembre, el 60% de las 34.095 viviendas vendidas hasta ese momento fueron adquiridas mediante hipoteca.