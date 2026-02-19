Detenido por agresión sexual a una joven con discapacidad: había quedado con él por redes sociales

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir sexualmente a una joven con discapacidad. La víctima conoció al sospechoso, de unos 50 años, a través de una red social y accedió a quedar con él. La hermana de la joven alertó al 112 tras regresar ella a casa sin ropa interior y con magulladuras. El detenido ha quedado en libertad provisional y la causa será tramitada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la provincia de Málaga por presuntamente agredir sexualmente a una joven con discapacidad, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

El hombre fue puesto a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 2 de Torrox y se encuentra en libertad provisional, han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apuntando que la causa pasará a tramitarse por un juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital malagueña.

La investigación, según ha adelantado diario 'Sur', se inició después de que la hermana de la víctima llamara al 112 para advertir de que la joven había estado horas fuera y había regresado sin ropa interior y con magulladuras, apuntando a que sospechaba que podría haber sufrido una presunta agresión sexual.

Tras aconsejarle acudir a un centro hospitalario, asistieron y se activó el protocolo, alertando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según las pesquisas, al parecer, la joven había conocido en una red social a un hombre, de unos 50 años, que le habría propuesto quedar. Presuntamente, la llevó a su domicilio, en la zona oriental de la provincia, donde se habría producido la presunta agresión sexual. La Guardia Civil localizó al individuo, que fue arrestado.