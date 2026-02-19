Arrestada una trabajadora de una perfumería en Málaga por usar datos bancarios de clientas para pagar sus deudas
La presunta autora habría logrado estafar más de 3.000 euros. Hasta el momento constan tres denuncias.
Una empleada de una perfumería en Málaga fue arrestada por apropiarse de datos bancarios de clientas, incluida una mujer de 91 años.
La sospechosa utilizó los datos para realizar pagos no autorizados y saldar deudas personales con una entidad financiera.
La investigación reveló que las víctimas eran clientas habituales del establecimiento y habían pagado con tarjeta en la tienda.
El fraude superó los 3.000 euros y, hasta el momento, se han identificado tres víctimas.