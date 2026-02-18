Renfe cambia desde este jueves los horarios del Avant Sevilla-Málaga y activa autobuses alternativos

Los horarios actualizados pueden consultarse en los canales oficiales de Renfe, y los viajeros son informados mediante mensajes SMS personalizados.

Se reducen las circulaciones de los servicios Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y Sevilla-Córdoba-Granada, y se suprimen los seis trenes Avant Granada-Málaga.

El trayecto entre Málaga y la estación Santa Ana (Antequera) se realiza en autobús, mientras que entre Antequera y Sevilla sigue en tren Avant.

Renfe modifica desde este jueves los horarios de los trenes Avant Sevilla-Málaga debido a afectaciones en la infraestructura por condiciones meteorológicas y operativas.

Renfe ajusta los horarios de los trenes Avant Sevilla-Málaga. Así lo ha anunciado la compañía este miércoles, precisando que las modificaciones estarán en vigor desde este jueves, 19 de febrero.

De acuerdo con los datos aportados, la decisión se adopta con motivo de las afectaciones en la infraestructura por las condiciones meteorológicas adversas e incidencias operativas y se realiza con un servicio alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros en esta relación.

Por medio de una nota informativa, detalla que el trayecto entre Málaga y la estación Santa Ana en Antequera se realiza por autobús, y entre esta estación y Sevilla por tren Avant habitual. El plan alternativo permanecerá vigente hasta la finalización de los trabajos en la infraestructura.

Derivado de este dispositivo por carretera, se adelantan las salidas desde la capital malagueña. Así, los clientes pueden consultar todos los horarios en los canales oficiales: web, 'app' oficial, cartelería de estaciones y el teléfono 912 320 320.

Además, Renfe informa de que se reducen las circulaciones de estos servicios Avant Sevilla-Córdoba-Málaga y de los Sevilla-Córdoba-Granada. Los seis trenes Avant Granada-Málaga permanecen suprimidos.

"Esta medida temporal de reducción de servicios, en la que se han priorizado las circulaciones con mayor volumen de viajeros, es consecuencia de la imposibilidad de garantizar el mantenimiento habitual del material rodante (S104) que presta el servicio Avant en la comunidad andaluza por el estado de la infraestructura", expresan.

Renfe señala que mantiene oportunamente informados a los viajeros mediante mensajes SMS personalizados, a la vez que lamenta las molestias que esta incidencia pueda causar a los viajeros.