De Monda al Supremo: el viaje judicial del narcosubmarino español

En el primer trimestre de 2021 la UDYCO de la Policía Nacional descubrió una embarcación artesanal muy especial y dedicada al narcotráfico en una nave industrial de Monda (Málaga).

Aquella fue la primera vez que se tuvo constancia de la existencia en Málaga de un artilugio así y cinco años después ha acabado su recorrido judicial. Se trató de un semisumergible, también conocido como narcosubmarino, completamente artesanal de unos 9 metros de eslora, con un diseño que no es similar a los que se utilizan desde Sudamérica.

Esta nave era propiedad de una organización que cayó entera como un castillo de naipes y que dirigía todo desde Tarragona, pero con ramificaciones en distintos lugares de España.

La operación no sólo era destacada en Málaga, traspasaba fronteras porque no había precedentes sobre la detención in fraganti de la fabricación de un narcosubmarino en suelo europeo, y lo hicieron desde Monda.

Finalmente el Tribunal Supremo condenó hace unos días a 16 personas de las 52 que en un inicio fueron arrestadas por la llamada Operación Ferro.

El clan operaba en toda España y conseguía introducir hachís por el Levante, coordinar lugares para procesar cocaína desde Cataluña, así como envíos de cocaína hacia los puertos de Rotterdam y Amberes, junto con transportes de hachís desde Portugal al Reino Unido, lo que le hacía ser una organización que se adaptaba a cualquier necesidad.

El narcosubmarino que estaban fabricando en Monda fue un aviso de los retos a los que se han visto sometidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este último lustro. Ya no sólo es que lleguen narcosubmarinos a nuestras costas, sino que hay aparatos que parten su viaje desde aquí para recoger droga.

El narcosubmarino. EFE

La lógica nos dice que la intención de esta organización era tener una embarcación completamente operativa para poder salir a alta mar de forma discreta y recoger cocaína de otras embarcaciones, ya fueran pesqueros, mercantes, portacontenedores o graneleros, como el United S, intervenido con casi 10 toneladas de cocaína al oeste de Canarias este mismo año.

La táctica del clan de la mafia serbia y turca que está detrás de ese alijo era alijar en playas andaluzas con narcolanchas, pero perfectamente podría haber sido posible la utilización de un narcosubmarino. Una idea que desde 2021 no es ciencia ficción y que, vista la tendencia de la producción de narcosubmarinos de las principales organizaciones criminales del mundo, está bastante cerca de la realidad actual.

A tenor de los movimientos de narcolanchas que se están dando en las últimas semanas en toda la costa andaluza, y concretamente en Málaga, donde han sido avistadas esta semana gomas en Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona, se puede ya abrir la posibilidad de que la gasolina que transportan tantas de ellas ya no esté siendo destinada sólo para abastecer a otra goma, que es la que introduce la droga finalmente en nuestro país.

Y eso se puede pensar con noticias como la adelantada hace unos días por Víctor Méndez en Narcodiario, donde se decía que un barco mejillonero se había ido a pique muy cerquita del puerto de Moroxo, en O Grove (Pontevedra).

Volcó por la mala mar y porque transportaba 11.000 litros de gasolina en unos depósitos que casi acaban provocando un pequeño desastre ambiental. Se investiga si su sospechosa salida de puerto —era una temeridad partir con ese tiempo— fue provocada porque estaba destinado a abastecer a un narcosubmarino que necesitaba combustible para volver a Sudamérica.

El narcosubmarino que la tripulación hundió adrede a 150 millas del Algarve portugués en el verano de 2024.

Algo que ya ha ocurrido en más de una ocasión: un viaje de ida y vuelta a Latinoamérica, porque tienen tanta capacidad logística los clanes de narcotráfico internacionales que sólo tienen la necesidad de hundir narcosubmarinos si se ven detectados por la policía, como los 3 tripulantes colombianos que fueron apresados por el buque Fulmar de Vigilancia Aduanera en el verano de 2024.

Ellos hundieron su semisumergible de forma premeditada cuando se vieron acorralados a 150 millas del Cabo de San Vicente. Su idea inicial era volver a Venezuela, desde donde habían partido, y para eso necesitan gasolina. Algo de lo que se podrían encargar sin problemas las narcolanchas.