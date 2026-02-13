La Junta desbloquea la construcción de 48 viviendas protegidas en Algarrobo, en la Costa del Sol oriental

Imagen de archivo de la construcción de una promoción de VPO en Málaga.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), acaba de dar un paso decisivo en la apuesta por construir unas 48 viviendas protegidas en la Costa del Sol oriental. En concreto, en la localidad de Algarrobo, en la comarca de la Axarquía.

De acuerdo con la información oficial, la Administración regional ha adjudicado a la empresa Aljonoz una parcela de poco más de 4.200 metros cuadrados (techo edificable de unos 4.100 metros) en la zona conocida como Pantano Oliveros.

El sistema elegido por la Junta es el de permuta por vivienda construida. Esto implica que la promotora no pagará con dinero, sino con unidades residenciales terminadas, al objeto de que la Administración regional las adjudique de manera directa.

La promoción incluirá garajes y trasteros, siendo los alojamientos de régimen general o precio limitado, bajo la modalidad de compraventa.

Si bien el precio de salida establecido era de 600.431 euros, la oferta finalmente seleccionada es de un precio limitado de 710.000 euros.

Asimismo, la empresa asume la obligación de facilitar a los adquirentes el pago de la entrada de la vivienda y anejos vinculados, "estableciendo un periodo de carencia de seis meses, durante el cual no se exigirá cantidad alguna del precio".

Otra mejora es la asunción de la obligación de comercializar los inmuebles con un porcentaje de reducción del 1% del precio sobre el máximo legal que resulte del precio de referencia del metro cuadrado útil de vivienda protegida y anejos vinculados.

La memoria técnica incluida en el concurso de enajenación de la parcela destacaba el hecho de que el proyecto se plantea en una localidad "donde habitualmente no se hace este tipo de actuación”.

"La ubicación es idónea por ser un solar urbano con todos los servicios cercanos, y acceso a vías principales de comunicación", se añadía, al tiempo que se destacaba que el resto de parcelas del sector están edificadas como vivienda libre en venta, “por lo que no hay posibilidad de acceso a viviendas asequibles para la población con menos recursos”.

Según las estimaciones, las viviendas planteadas podrán tener una superficie útil de entre 53 y 71,5 metros cuadrados.

Los documentos técnicos ponen de manifiesto que la parcela tiene una afección por inundabilidad, por lo que la edificación requiere medidas correctoras como la elevación de 30 centímetros del solar respecto a la rasante del vial.