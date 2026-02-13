Detienen al atracador que estaba causando temor en farmacias de la zona oeste de Málaga

El pasamontañas, la mochila o el cuchillo que usaba el atracador en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 52 años fue detenido tras atracar cuatro farmacias y una panadería en la zona oeste de Málaga. El sospechoso fue identificado en la calle por una empleada de una de las farmacias robadas, lo que permitió su arresto. Además de los robos en comercios, el detenido asaltó violentamente a un hombre de 70 años en su vivienda de Torremolinos. Utilizaba pasamontañas, calcetines como guantes y un cuchillo jamonero para amenazar a las víctimas y robar el dinero de las cajas.

Había atracado cuatro farmacias y una panadería en la zona oeste de Málaga y estaba causando temor entre los trabajadores. La Policía Nacional y la Policía Local han conseguido detenerlo en una operación conjunta.

El presunto atracador tiene 52 años y lo han cazado porque le identificó por la calle una de las empleadas de una de las farmacias robadas. Llamó corriendo a la policía, lo detuvieron y este delincuente está ya en la cárcel.

En la investigación han podido comprobar además que este hombre también había realizado un robo violento a un hombre de 70 años en su casa de Torremolinos. Lo ató con una cinta en el interior de la casa, la desvalijó y se llevó hasta el coche que era de una empresa de alquiler.

El atracador, según explicaban los trabajadores, entraba cuando no había otros clientes, cuando había poca visibilidad y se ponía un pasamontañas. Llevaba unos calcetines en las manos a modo de guantes y amenazaba a los empleados con un cuchillo de cortar jamón. Posteriormente se llevaba el dinero de la caja registradora.

Cuando la empleada le reconoció en la calle, se desplazaron rápidamente agentes de la Policía Nacional y Local y le identificaron. Llevaba además los mismos tenis y la misma mochila que en los asaltos. Le detuvieron y le intervinieron las prendas que utilizaba en los robos, el cuchillo jamonero y el coche que robó en Torremolinos.