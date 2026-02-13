Más de 40 centros educativos de Málaga participan en el II Concurso de Podcast Escolares de Canal Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Más de 40 centros educativos de Málaga y cerca de 300 estudiantes han participado en el II Concurso de Podcast Escolares de Canal Málaga RTV. Los premios han reconocido a centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, con el CEIP Virgen de Belén, Colegio Salesianos e IES El Chaparil ganando en sus respectivas categorías. Los galardonados han recibido un trofeo, un vale de 100 euros para material de radio, un lote de libros y una visita a los estudios de Canal Málaga RTV. El evento, celebrado en La Térmica y el auditorio Edgar Neville, incluyó talleres, la emisión de un programa en directo y la entrega de premios con presencia de autoridades educativas y municipales.

Por el Día Mundial de la Radio, Canal Málaga RTV ha entregado La Térmica los premios de su II Concurso de Podcast Escolares, en el que han participado más de 40 centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda la provincia y cerca de 300 estudiantes.

Estos galardones fueron convocados el pasado mes de diciembre y cuentan con el patrocinio de Caixabank, el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y la editorial SM.

En la categoría de Educación Primaria, el primer premio ha sido para el CEIP Virgen de Belén, el segundo para el CEIP Antonio Gala (El Borge), y el tercero se lo ha llevado Platero Green School.

En la categoría de Educación Secundaria, el primer premio ha sido para el Colegio Salesianos, el segundo para el Colegio Maristas y el tercer premio para el IES Pablo Picasso.

Este año se incluía una nueva categoría, la de Bachillerato y Formación Profesional (FP), donde el primer premio ha sido para el IES El Chaparil (Nerja), el segundo para el IES Huerta Alta (Alhaurín de la Torre) y el tercer premio se ha ido para el IES Salduba (San Pedro Alcántara).

Los centros premiados han recibido un trofeo con forma de micrófono, un vale de 100 euros para utilizar en la mejora de sus equipos de radio con el objeto de seguir utilizando esta herramienta en el aula para la mejora de la competencia lingüística y un lote de libros de la editorial SM.

También realizarán una visita a los estudios de Canal Málaga RTV. De esta forma, Canal Málaga Radio promueve el uso de la radio en el ámbito educativo y premia a quienes ya lo han incluido dentro de sus proyectos pedagógicos.

El acto de entrega de estos premios ha estado presidido por la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores.

En el mismo han participado también la secretaria general provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga, Paloma Rodríguez; la diputada provincial de Recursos Humanos y Recursos Europeos, Sandra Extremera, y el director de Área de Negocios de Caixabank en Málaga Este, Enrique Sánchez Dominguez. Los reconocimientos han sido el colofón de la celebración del II Encuentro de Radios Escolares de Málaga organizado por Canal Málaga RTV y la Delegación territorial de Educación en Málaga de la Junta de Andalucía.

Desarrollado entre el auditorio Edgar Neville y la sede de La Térmica, en el encuentro han participado cerca de 300 escolares. La jornada ha transcurrido entre talleres impartidos por el propio alumnado, asistencia a la emisión de un programa en directo de Canal Málaga Radio y la propia entrega de premios del II Concurso de Podcast Escolares de Málaga.