Alerta por fuertes lluvias este miércoles en Málaga: la Aemet prevé hasta 150 litros acumulados en Ronda

Mapa con los avisos meteorológicos para este miércoles en la provincia de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Leonardo traerá fuertes lluvias a toda la provincia de Málaga este miércoles, según la Aemet. En la comarca de Ronda se esperan hasta 150 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas y vientos de hasta 80 km/h, con aviso naranja. Sol y Guadalhorce tendrán aviso amarillo por lluvias de hasta 60 litros en 12 horas, vientos de 60-75 km/h y oleaje de 3 a 4 metros. En Axarquía y Antequera también se prevén lluvias intensas, viento fuerte y avisos amarillos durante la jornada.

Las alertas por fuertes lluvias regresan este miércoles en Málaga.

La borrasca Leonardo va a dejar importantes aguaceros a su paso por la provincia, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con la información actualizada, el próximo miércoles todo el territorio malagueño se verá afectado por precipitaciones que pueden dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en un intervalo de 12 horas y hasta 150 litros en 24 horas.

Esto es justo lo que se espera en la comarca de Ronda, donde ya luce el aviso naranja por lluvias durante toda la jornada del 4 de febrero. En esta zona se esperan también rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Menor es la intensidad de la alerta en el resto de comarcas malagueñas.

En Sol y Guadalhorce se prevé aviso amarillo por lluvias, con hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora y hasta 60 litros acumulados en 12 horas. Al tiempo, hay “peligro importante” por vientos de 60 a 75 kilómetros por hora (fuerza 8) y oleaje de 3 a 4 metros.

La situación es parecida en la Axarquía, donde se esperan precipitaciones hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros en 12 horas. En el caso del viento, habrá viento del oeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y oleaje de 3 a 4 m.

Finalmente, en Antequera también luce el aviso amarillo por lluvias, con previsión de 15 litros en una hora y hasta 60 acumulados en 12 horas. Se esperan, además, rachas máximas de 80 kilómetros por hora entre las 00:00 horas del 4 de febrero y las 20:00 horas.