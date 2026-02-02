La Aemet alerta de vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la Costa del Sol y el Guadalhorce

Mapa con los avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía.

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla por fuertes vientos en la Costa del Sol y el Guadalhorce. Se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, con componente oeste, en estas comarcas de la provincia de Málaga. El aviso estará vigente desde las 09:00 hasta las 12:00 horas de este lunes.

A la lluvia que ya cae en buena parte de la provincia de Málaga se suma la activación de la alerta por fuertes vientos.

