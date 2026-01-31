Retrasos de hasta 50 minutos y trenes suprimidos: el Cercanías de Málaga suma más de 30 incidencias en un mes

Los tiempos en los que subirse a uno de los trenes de Cercanías era garantía de llegar al punto de destino a su hora, evitando los atascos en la carretera, pasaron a mejor vida.

Ya sea por problemas técnicos en el material móvil o en la infraestructura, la realidad es que recibir un mensaje de Renfe informando del retraso de una circulación o la cancelación temporal del servicio ha dejado de ser noticia.

De hecho, a lo largo del último mes, contado desde el pasado 1 de enero hasta este 30 de enero, la red ferroviaria de Cercanías malagueña ha registrado más de una treintena de incidencias, con impacto directo sobre los viajeros. En concreto, en este intervalo se conocen 33 notificaciones. Esto supone más de una por día.

Así puede corroborarse con una simple consulta al canal de información que Renfe tiene habilitado y mediante el que actualiza casi al minuto el estado de los dos ramales disponibles: la C1, entre Málaga y Fuengirola; y la C2, que une la capital de la Costa del Sol con Álora.

Un simple vistazo a los mensajes recogidos en este periodo permite concluir la existencia de un evidente problema con la movilidad ferroviaria.

En este intervalo de tiempo, los Cercanías de Málaga han encadenado múltiples incidencias, con retrasos de hasta 50 minutos, suspensiones temporales de líneas completas y supresiones parciales de recorrido que han afectado especialmente a los usuarios diarios que dependen del tren para trabajar o estudiar.

De manera precisa. En la línea C-2, el 4 de enero un tren de las 9:40 desde Málaga Centro a Álora circuló con 35 minutos de demora por una avería en la infraestructura, y el 22 de enero se comunicaron retrasos de unos 30 minutos en trenes de las 8:53 desde Álora y 9:40 desde Málaga, ambos por avería técnica, además de un tren de las 10:43 desde El Chorro que acumuló unos 50 minutos de retraso.

La C-1 sufre sobre todo supresiones: el 27 de diciembre se anularon trenes completos a las 23:00 y 23:50, el 6 de enero no prestó servicio el tren de las 13:40 Fuengirola–Málaga, y el 17 de enero se suprimieron por completo los servicios de las 15:30 desde Málaga y 16:20 desde Fuengirola.

Cortes de línea y causas: averías, catenaria y vandalismo

Más allá de los retrasos, se han producido suspensiones temporales de la línea completa: el 27 de diciembre la C-1 quedó interrumpida por falta de tensión en la catenaria, y el 4 de enero fue la C-2 la que se suspendió por “interceptación de vía”, obligando a los usuarios a esperar a la recuperación progresiva de la frecuencia.

El 14 de enero se registró además un episodio de actos vandálicos entre Málaga Centro Alameda y Málaga María Zambrano, que obligó a cortar el servicio en ese tramo y dejó sin parada en el centro a un tren de las 14:40 procedente de Fuengirola.

Estas incidencias se producen en un contexto en el que el Cercanías de Málaga ya arrastra críticas por saturación y falta de refuerzos en horas punta, especialmente en la línea del aeropuerto y la Costa del Sol, donde el tren es una pieza clave de la movilidad diaria.

Las incidencias documentadas apuntan a una combinación de problemas: averías de material rodante, fallos de infraestructura (como la catenaria) y factores externos, como el vandalismo.

Un informe publicado meses atrás por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), con datos de 2024, sentenciaba que los trenes del núcleo malagueño presentaban una ocupación del 172%.

Y ello después de un 2024 en el que se acumularon 17.127.591 viajeros, un 6,6% más que el año anterior, frente a una oferta de plazas que creció un 0,3%, hasta situarse en 9.933.160 asientos.

Este es el detalle de todas las incidencias acumuladas:

Línea C-1

6/1: Tren 13:40 Fuengirola–Málaga suprimido en todo el recorrido.

7/1: Tren 15:50 Málaga–Fuengirola no presta servicio entre Benalmádena y Fuengirola (parcial). Tren 16:40 Fuengirola–Málaga no presta servicio entre Fuengirola y Benalmádena (parcial).

14/1: Tren 14:40 Fuengirola–Málaga no presta servicio entre María Zambrano y Centro Alameda (parcial). Suspensión temporal de la línea por actos vandálicos entre Centro Alameda y María Zambrano. Tren 15:40 Fuengirola–Málaga no presta servicio entre Fuengirola y Benalmádena (parcial).

17/1: Tren 15:30 Málaga–Fuengirola suprimido en todo el recorrido. Tren 16:20 Fuengirola–Málaga suprimido en todo el recorrido. Tren 17:30 Málaga–Fuengirola no presta servicio entre Benalmádena y Fuengirola (parcial). Tren 18:20 Fuengirola–Málaga no presta servicio entre Fuengirola y Benalmádena (parcial).

22/1 Tren 12:30 h. Málaga -Fuengirola no presta servicio. Tren 13:20 h. Fuengirola-Málaga no presta servicio. Tren 15:20 h. Fuengirola-Málaga no presta servicio entre las estaciones de Benalmádena y Fuengirola.

Línea C-2