José Manuel, el malagueño que une los verdiales y la Desbandá en una novela para mantener viva la historia

Hay historias que durante años se han quedado en silencio, ocultas tras la memoria de aquellos que la vivieron y otros que desean no volver a recordarla. Historias de mi pueblo: El camino de la muerte, la novela del malagueño José Manuel González, trae al presente uno de los días más oscuros de Málaga, narrado desde la música y el folclore que reflejan los Verdiales.

La historia nace del alma de un malagueño que ha crecido entre Verdiales y que desde hace años se pregunta cuál es la razón por la que no se habla más de la Desbandá, aquel éxodo de miles de malagueños durante la Guerra Civil que acabó en tragedia.

“La idea nace de mi pasión por la historia, sobre todo la de Málaga”. Así resume José Manuel González los inicios de esta historia en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, donde también asegura que su interés por la Desbandá surgió tras ver un documental “por casualidad” de este episodio.

El libro 'Historias de mi pueblo: El camino de la muerte'. Cedida

En ese momento, comenzó a investigar y lo que descubrió le atrapó. “Durante mucho tiempo estuvo silenciado tanto por el bando republicano como por el franquista. Por eso creo que es importante contar estas historias para que no se olviden”, añade.

Su novela transcurre principalmente durante la Desbandá. La historia sigue a los miembros de una panda de verdiales ficticia de Benagalbón, que huye hacia Almería. Cada personaje tiene su propia historia, casi todos ficticios, aunque algunos inspirados en personas reales del mundo de los verdiales que González conoce desde siempre.

No es casualidad que este malagueño haya decidido unir la Desbandá con los Verdiales en una misma novela. González es miembro fundador de la Peña de Regreso, organizadora del concurso tradicional de Verdiales de Benagalbón que hace unos años recuperó el choque de pandas y actualmente es uno de los festivales más importantes.

A lo largo del relato, al mismo tiempo que se cuenta qué ocurrió durante aquel suceso, también se explica qué son los Verdiales. “El libro muestra cómo funcionaban las pandas, las rifas, los choques de pandas, los orígenes de la fiesta y las tensiones que había en aquella época”, remarca.

El escritor también incide en que con este libro quiere mostrar cómo “la música actuaba como refugio incluso en medio del horror”y no solo contando la historia de los Verdiales sino también añadiendo 24 coplas originales de verdiales escritas para el libro que son humorísticas, otras sobre el amor, los niños o la Desbandá.

Además, en la historia también aparece Norman Bethune, el médico canadiense pionero en las transfusiones de sangre en el campo de batalla, que ayudó a muchos heridos y niños. En este punto, González explica que “los niños tienen un papel muy importante en el libro porque representan las voces más débiles en medio de la tragedia”.

Durante todo el proceso creativo que le llevó plasmar esta historia en una novela, González siempre tuvo un objetivo: “enseñar a los jóvenes lo que ocurrió para evitar que se repita”. A su juicio “la cultura y la educación son la mejor forma de mantener viva nuestra historia”.

Futuros proyectos

Su siguiente paso es llevar esta historia a la pantalla. Ya tiene el guion hecho. “Creo que sería una forma de dar a conocer los verdiales y la historia malagueña desde una mirada cercana y humana”, apunta el malagueño.

Cabe señalar que también ha terminado la segunda parte de esta historia ambientada en su pueblo e inspirada en la historia de su abuelo que fue reclutado en 1935 y combatió en el bando franquista hasta que resultó herido.