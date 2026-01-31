Elías Bendodo, sobre las 46 muertes en Adamuz: "No fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno"

Las claves nuevo Generado con IA Elías Bendodo (PP) acusa al Gobierno de negligencia en la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde murieron 46 personas, atribuyéndola a la falta de mantenimiento de la red. El PP exigirá explicaciones a Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente sobre el estado de la red ferroviaria en Málaga, reclamando información detallada sobre incidencias y averías. Bendodo denuncia corrupción en el Ministerio de Transportes y señala la imputación de la expresidenta de Adif y la implicación de exministros en tramas de corrupción relacionadas con la red ferroviaria. El PP pide datos sobre inversiones en mantenimiento ferroviario desde 2019, el estado de los túneles del Valle de Abdalajís y la seguridad en la línea de Cercanías de la Costa del Sol tras recientes desprendimientos.

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha cargado este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que España se encuentra “en la última etapa de la degradación del sanchismo” y al afirmar que el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, “no fue un accidente, sino una negligencia provocada por la falta de mantenimiento de la red”.

Bendodo ha realizado estas declaraciones a las puertas de la estación María Zambrano de Málaga, donde ha comparecido junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, además de senadores y diputados populares por la provincia. En ese contexto, ha descrito la situación del ferrocarril como una de “las caras más oscuras de la gestión del Gobierno”, al entender que el transporte por tren se ha convertido en un ámbito marcado por la “incertidumbre, la inseguridad y la mala gestión”.

El dirigente popular ha sostenido que “la corrupción está instalada en el Ministerio de Transportes”, a la que ha calificado de económica, delictiva y moral. En este punto, ha recordado que la expresidenta de Adif está imputada por presuntos delitos de corrupción y ha aludido a la trama vinculada a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que, según ha señalado, gestionó numerosos contratos relacionados con la red ferroviaria. “A Óscar Puente le precedió Ábalos y Ábalos está en la cárcel, entre otras cosas, por su corrupción en la red ferroviaria”, ha afirmado.

Ante esta situación, Bendodo ha anunciado que el Partido Popular exigirá explicaciones tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el estado de la red ferroviaria en la provincia de Málaga. Según ha detallado, las iniciativas parlamentarias, ya registradas por escrito, reclamarán información “vía a vía y tren a tren” sobre las incidencias sufridas, especialmente en la línea de alta velocidad Málaga Madrid, que en 2025 ha registrado averías cada dos días y seis de especial gravedad en lo que va de año.

Entre las cuestiones planteadas, el PP solicitará datos sobre las limitaciones temporales de velocidad actualmente vigentes en la red ferroviaria malagueña, los motivos de su implantación, los puntos kilométricos afectados y el tiempo durante el que permanecen activas. Asimismo, se pedirá al Gobierno que informe de si en los dos últimos años los sindicatos de maquinistas y trabajadores ferroviarios han solicitado reducciones de velocidad en determinados tramos y, en su caso, cómo se han atendido dichas peticiones.

Otra de las demandas anunciadas por Bendodo es conocer el volumen de inversión destinado al mantenimiento y la renovación de equipamientos ferroviarios en la provincia desde 2019 hasta la actualidad. El dirigente popular ha reclamado que a estas iniciativas se sumen no solo los parlamentarios del PP, sino todos los representantes legislativos de Málaga y de Andalucía, al considerar que “ante un Gobierno esquivo con la verdad, es necesario ser exhaustivos y poner la lupa en cada detalle”.

El Partido Popular también preguntará por el estado de los túneles del Valle de Abdalajís, donde solo uno permanece operativo tras el desprendimiento sufrido por el otro en julio del año pasado debido a filtraciones de agua. Según Bendodo, el túnel actualmente en uso presenta deficiencias similares. A ello ha sumado la preocupación por los desprendimientos y grietas detectados en la línea C 1 del Cercanías de la Costa del Sol a su paso por Benalmádena.

En relación con el siniestro de Adamuz, Bendodo ha insistido en que existen accidentes que son evitables y que, por tanto, “no se puede hablar de accidente, sino de negligencia”. A su juicio, el elevado número de víctimas mortales guarda relación directa con el mal estado de las vías. “Debemos ser exigentes en la petición de responsabilidades y, al mismo tiempo, sensibles con los familiares de las víctimas, a quienes se les debe la verdad”, ha subrayado.

El vicesecretario popular ha acusado además a Pedro Sánchez de haber “desvirtuado a su antojo” empresas públicas como Renfe y Adif, al igual que otras entidades estatales como Paradores, Correos o Red Eléctrica, sin ser consciente, ha dicho, de las consecuencias de esa gestión. En este sentido, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que haya sido capaz de reunirse con Bildu y con Arnaldo Otegi, pero no de acudir al funeral celebrado en Huelva para dar el pésame a las familias de las víctimas.

Bendodo también ha dirigido sus críticas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien ha exigido que, si quiere ser creíble para los andaluces, pida la dimisión de Óscar Puente. Del ministro ha dicho que es “un mentiroso integral” que ha ocultado y manipulado datos y que no ha sido capaz de pedir perdón ni de asumir responsabilidades tras la tragedia.

Por último, el dirigente del PP ha reconocido la gestión de las emergencias por parte de la Junta de Andalucía y el papel del presidente autonómico, Juanma Moreno. Según Bendodo, su actuación ha demostrado que, incluso en medio de una tragedia, “hay un Gobierno que se vuelca, que ayuda y que reconcilia con lo más noble de la política y del servicio público”.