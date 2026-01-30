Novedades con la nueva autovía del Guadalhorce: estas son las dos ofertas que toman ventaja para construir el primer tramo

Imagen del tramo de la A-357 en la que se pretende intervenir.

Seis meses después de que la Junta de Andalucía pusiera en marcha el contador para adjudicar el primero de los nuevos tramos de la autovía del Guadalhorce, entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, ya es posible conocer las valoraciones técnicas de las 22 ofertas presentadas.

El listado de firmas que pugnan por hacerse con este contrato, que cuenta con un valor inicial de 56,9 millones de euros y un plazo de 46 meses, pone de manifiesto el peso de las proposiciones.

Muestra de ello es que algunos de los grandes gigantes del sector de la construcción en España pugnan de manera directa por hacerse con la obra.

De acuerdo con los datos oficiales ahora conocidos y recogidos en el acta de la mesa de contratación fechada el pasado 19 de enero, hay dos propuestas que toman ventaja en esta batalla con 36 puntos cada una.

Se trata de la presentada por la UTE Verosa Proyectos y Servicios-Construcciones y Obras Verosa-Probisa Vías y Obras y por la UTE Copisa Constructora Pirenaica-Arpo Empresa Constructora.

Valoraciones técnicas:

Acciona Construcción: 29 puntos

UTE Martín Casillas-Eiffage Infraestructuras-Construcciones Pérez Jiménez: 25 puntos

UTE Ferrovial Construcción-Rialsa Obras: 27 puntos.

UTE Sedinfra Sociedad Anónima-Lantania-TR Construya: 30 puntos

UTE Vilor Infraestructuras-Manuel Alba: 26 puntos.

UTE Obrascon Huarte Lain-Obratec Ingenieria: 29 puntos.

UTE Dragados-Construcciones Garrucho-Canteras de Almargen: 32 puntos.

UTE Azvi-Heliopol: 32 puntos.

UTE Acsa Obras e Infraestructuras-Comsa: 34 puntos.

UTE Constructora San José-Acinser Integral-Mezclas Bituminosas: 30 puntos.

UTE Asch Infraestructuras y Servicios-Pavimentos Asfálticos Málaga-Prodesur Construcción y Proyectos: 32 puntos.

UTE Tecnología de la Construcción y Obras Públicas-Transformaciones y Embalses Parra: 29 puntos.

UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras-Civilsur: 29 puntos.

UTE Vías y Construcciones-Guamar: 30 puntos.

UTE Sacyr Construcción-Jiménez y Carmona: 30 puntos.

UTE UC10-Chm Obras e Infraestructuras-Albaida Infraestructuras: 34 puntos.

UTE FCC Construcción-Jarquil Construcción: 31 puntos.

UTE Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa-Pavimentaciones Morales: 29 puntos.

UTE Verosa Proyectos y Servicios-Construcciones y Obras Verosa-Probisa Vías y Obras: 36 puntos.

UTE Ortiz Construcciones y Proyectos-Ventuceli Servicios: 26 puntos.

UTE Copisa Constructora Pirenaica-Arpo Empresa Constructora: 36 puntos.

UTE Sando-Construcciones Maygar: 35 puntos.

Sea como fuere, como suele ocurrir en este tipo de procedimientos, habrá que esperar a la apertura del sobre económico para concretar qué empresa se hace con este contrato.

Detalles de la actuación

Las obras del tramo Casapalma-Cerralba comprenden la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, comprendido entre el final de los ramales del enlace de Casapalma, ya construido, y Cerralba.

El trazado va en variante, en buena parte en paralelo a la carretera existente, que se mantendrá como vía de servicio y acceso a propiedades colindantes.

Sólo se desvía del trazado original para cruzar el río Grande con un nuevo viaducto de 250 metros. Finalmente, se conecta en Pizarra con la actual carretera a través de una nueva glorieta, quedando el futuro enlace para el siguiente tramo de autovía (Cerralba-Zalea), en fase de redacción.

La nueva carretera se conformará como una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.

Picos de 80.000 vehículos al día

La inversión planteada supondrá "un revulsivo económico y de movilidad para los municipios del Valle del Guadalhorce" y que tendrá continuidad con proyectos para otros ocho kilómetros en el eje Málaga-Campillos-Ronda, que actualmente se encuentran en fase de redacción, como el tramo Cerralba-Zalea, también en la A-357, y la duplicación de vía de los accesos de Ronda en la A-367.

La carretera A-357 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía con 69 kilómetros de longitud y es autovía desde Málaga hasta Casapalma, con picos de tráfico de 80.000 vehículos al día.

A partir de Casapalma, donde acaba la autovía, la demanda se mantiene por encima de los 25.000 vehículos diarios hasta Pizarra, donde confluyen las vías que recogen todo el tráfico de las comarcas de Antequera (A-343), Serranía de la Nieves (A-354), Guadalteba (A-357) y Serranía de Ronda (A-367).