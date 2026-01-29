La Guardia Civil rescata a 125 animales en dos operaciones en Málaga: hay 66 personas investigadas

La Guardia Civil rescata a 125 animales en dos operaciones en Málaga: hay 60 personas investigadas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga ha llevado a cabo dos operaciones en la provincia de Málaga en la que han sido rescatados 125 animales, con 66 personas investigadas.

En las operaciones 'Malum', contra el maltrato y/o abandono de animales domésticos, y 'Faunus', para la persecución de delitos contra la fauna silvestre, se han esclarecido 44 delitos contra los animales y la fauna.

Dichas operaciones se han realizado bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, con la incautación de más de 225 artes prohibidas para la caza, según han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado.

Así, en el marco de la operación 'Malum' se han investigado a 34 personas por delitos de maltrato y abandono de animales domésticos en varios municipios de Málaga, esclareciéndose 29 delitos.

En total, han sido rescatados 70 animales que se encontraban en una situación "deplorable", detectándose animales con heridas y con enfermedades como la leishmaniosis, sarna entre otras patologías.

En la operación se han confeccionado 245 denuncias por infracciones administrativas a la normativa sobre animales, relacionadas principalmente con el bienestar animal, falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua, higiene animal, asistencia veterinaria, así como por inexistencia de registros documentales y sanitarios.

Los investigadores han llevado a cabo 63 inspecciones a diversas instalaciones donde se encontraban los animales, dando cuenta a las autoridades competentes de las deficiencias encontradas.

Por su parte, en la operación 'Faunus' han sido investigadas 32 personas en la provincia por diversos delitos relacionados con la caza y pesca furtiva.

Se han intervenido 55 animales, liberando a la naturaleza aquellos que tenían posibilidades de sobrevivir y remitiendo a centros especializados aquellos que requerían cuidados veterinarios.

Se han esclarecido 15 delitos y se han realizado 67 denuncias por infracciones administrativas, en su mayoría en materias de caza.

Asimismo, han intervenido 227 artes prohibidas y medios de caza no selectivas; 197 lazos para captura de conejos y pequeños depredadores y 14 redes para la captura de aves fringílidas entre otros efectos.

Este tipo de artes se encuentran totalmente prohibidas, constituyendo un delito contra la fauna. Además de estas artes también se han interceptado redes de pesca ilegales, jaulas trampa, cepos, así como seis armas de fuego utilizadas para la caza furtiva.

También se ha actuado contra el tráfico ilegal de animales, recuperando varios especímenes de tortugas sulcata (centrochelys sulcata), un caparazón de tortuga boba (caretta caretta) y un loro yaco (psittacus erithacus).

Se ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y el apoyo de algunas asociaciones protectoras de animales y de veterinarios de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga.