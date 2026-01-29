Siete detenidos como presuntos autores de dos tiroteos en Marbella por "desaveniencias sentimentales" entre familias

Las claves nuevo Generado con IA Siete personas han sido detenidas por su presunta implicación en dos tiroteos ocurridos en Marbella los días 2 de diciembre y 3 de enero. Las investigaciones apuntan a que los tiroteos están relacionados entre sí y su origen serían desavenencias sentimentales entre dos familias. No hubo personas heridas por arma de fuego en ninguno de los dos incidentes y entre los detenidos están los supuestos autores materiales de los disparos. En la operación policial se realizaron dos registros domiciliarios, interviniendo armas de fuego, munición, armas simuladas y dinero en efectivo.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntas responsables de dos tiroteos ocurridos recientemente en Marbella, concretamente los pasados días 2 de diciembre y 3 de enero, unos hechos que, según las investigaciones, estarían relacionados entre sí y tendrían como trasfondo desavenencias de carácter sentimental entre dos familias.

No se registraron personas heridas por arma de fuego en ninguno de los dos episodios. Entre los arrestados se encuentran los autores materiales de los disparos, según ha confirmado la Policía Nacional.

Las detenciones se han producido en el marco de una operación desarrollada este jueves, en la que se ha desplegado un amplio dispositivo policial.

Durante la actuación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en Marbella, en los que los agentes intervinieron dos armas cortas reales de fuego, munición, diversas armas simuladas y dinero en efectivo.

La investigación ha sido liderada por el Grupo de Homicidios (UDEV II) de la Comisaría de Marbella, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes II y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la misma plantilla.

El operativo ha contado además con el apoyo de distintas unidades policiales a nivel provincial y central, entre ellas Medios Aéreos, Guías Caninos, GOES y GOIT, movilizando a más de medio centenar de agentes.