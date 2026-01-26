Cuatro años de prisión por abuso sexual en una discoteca de Málaga: el TSJA ratifica la condena

Las claves nuevo Generado con IA El TSJA confirmó la condena de cuatro años de prisión a un hombre por abuso sexual a una joven en una discoteca de Málaga. La víctima se encontraba ebria y sin capacidad para consentir cuando el acusado la llevó a su domicilio y mantuvo relaciones sexuales sin su permiso. El tribunal también impuso al condenado la prohibición de acercarse a la víctima durante cinco años, libertad vigilada y una indemnización de 6.000 euros. El alto tribunal consideró verosímil el testimonio de la joven y descartó los argumentos de la defensa, que alegaba consentimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena a cuatro años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una joven en una discoteca de Málaga, aprovechando que se encontraba ebria y sin capacidad para consentir durante una noche de fiesta.

El alto tribunal ratifica así la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga y rechaza el recurso presentado por la defensa del acusado, que reconoció la existencia de relaciones sexuales pero negó que se produjeran sin consentimiento.

Los hechos se remontan a la madrugada de marzo de 2022, cuando ambos coincidieron en un local de ocio nocturno de la capital malagueña junto a amigos y conocidos en común, entre ellos el compañero de piso del novio de la víctima. Durante la noche, el acusado y otro hombre le dieron una copa con alcohol y permanecieron juntos hasta el cierre de la discoteca.

Según se declaró probado y ahora confirma el TSJA, al término de la fiesta el acusado, “aprovechando el estado etílico que ella presentaba y que la privaba de voluntad”, no la acompañó al domicilio de su pareja, con quien había quedado previamente, sino que se la llevó a su propio domicilio, “sin contar con su anuencia”, donde mantuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

La resolución judicial recoge que la joven despertó a la mañana siguiente en la vivienda del acusado, junto a él, con la falda pantalón que llevaba “parcialmente rota”, con dolores y en estado de aturdimiento, sin conciencia clara de lo ocurrido desde que estaba en la discoteca, “sintiendo que el procesado había abusado sexualmente de ella”.

Por estos hechos, el hombre fue condenado como autor de un delito de abuso sexual a cuatro años de cárcel. Además, se le impuso la prohibición durante cinco años de aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse con la víctima, cinco años de libertad vigilada y la obligación de participar en un programa de educación sexual. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la joven con 6.000 euros.

El TSJA concede “absoluta verosimilitud” al testimonio de la víctima y coincide con la Audiencia en que la situación derivada de la “ingesta desmedida de alcohol” afectó de forma determinante a sus capacidades intelectivas, descartando así los argumentos de la defensa.