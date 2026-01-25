Un terremoto de 3,8 en Totalán recuerda el fuerte seísmo que sacudió Andalucía en diciembre

Punto en el que se ha producido el terremoto de este sábado en la provincia de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Un terremoto de magnitud 3,8 se registró en Totalán, Málaga, según el Instituto Geográfico Nacional. El temblor se produjo a las 20:10 horas con un epicentro a 62 kilómetros de profundidad. El seísmo recuerda al fuerte terremoto de diciembre pasado, que alcanzó 4,9 de magnitud y se sintió en 132 zonas del sur de España.

La tierra vuelve a temblar en la provincia de Málaga.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) informó en la tarde de este sábado del registro de un terremoto de magnitud 3,8 en el municipio de Totalán.

En concreto, según los datos que se pueden consultar en su página web, el temblor se produjo alrededor de las 20:10 horas de este sábado. El epicentro se localizó a 62 kilómetros de profundidad.

El nivel de intensidad está lejos del seísmo que tuvo lugar a principios de diciembre del año pasado y que se dejó sentir en varias provincias del sur de España.

El reloj marcaba las 10:38:35 del 5 de diciembre cuando decenas de miles de personas en hasta 132 zonas de las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Badajoz sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies.

El punto más alejado, Badajoz, a unos 330 kilómetros de distancia del epicentro, situado en Fuengirola, a una profundidad de 79 kilómetros. El temblor ocurrido este viernes ha alcanzado los 4.9 de magnitud y una intensidad III.