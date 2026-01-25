Málaga corre unida contra el cáncer: 2.000 personas convierten Málaga TechPark en un grito de esperanza

Las claves nuevo Generado con IA Unas 2.000 personas participaron en la cuarta edición de la carrera solidaria 'En Marcha Contra el Cáncer' en Málaga TechPark. El evento, organizado por la AECC, destacó por su ambiente festivo, la personalización de dorsales y la presencia de familias y niños. La jornada incluyó una prueba competitiva de 10 km, una carrera de 5 km y una marcha infantil de 100 metros. La recaudación se destina a programas gratuitos para pacientes oncológicos y a la investigación, con el apoyo de instituciones y empresas locales.

El Málaga TechPark ha vuelto a vestirse de deporte y a hacer gala de solidaridad este domingo con la celebración de la cuarta edición de la carrera solidaria En Marcha Contra el Cáncer, que ha alcanzado los 2.000 participantes y ha confirmado su consolidación como una de las grandes citas del calendario solidario de la capital.

La prueba, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, se ha desarrollado en un ambiente festivo y participativo, marcado por la emoción y el compromiso social.

Uno de los momentos más especiales de la jornada ha sido la iniciativa que ha permitido a los corredores personalizar sus dorsales y dedicar su participación a familiares o amigos que padecen la enfermedad, un gesto que ha añadido un fuerte componente simbólico y emocional a la carrera.

El evento ha reunido a corredores de todos los niveles, familias completas y público general, con una destacada participación infantil, una de las principales novedades de esta edición.

Primeros clasificados en las pruebas.

La numerosa presencia de niños y niñas, especialmente en la marcha infantil, ha reforzado el carácter familiar de una prueba concebida para disfrutar del deporte al aire libre y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

La jornada se ha estructurado en tres recorridos: una prueba competitiva de 10 kilómetros, una carrera no cronometrada de 5 kilómetros y una marcha infantil de 100 metros.

La distancia reina ha vuelto a ofrecer un notable nivel deportivo, con una clasificación muy disputada.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se ha destacado que el objetivo principal de esta iniciativa es promover la prevención, la actividad física y los hábitos de vida saludables, además de recaudar fondos destinados íntegramente al mantenimiento de los programas y servicios gratuitos que la entidad presta en Málaga a pacientes oncológicos y a sus familias, así como al impulso de la investigación.

La gerente provincial de la AECC en Málaga, Carmen Litrán, ha subrayado que "la elevada participación y el buen nivel deportivo de esta edición reflejan el compromiso de la ciudadanía y de las empresas con una carrera que aúna deporte, salud y solidaridad. Ver cómo esta prueba crece cada año y se disfruta en familia es una gran satisfacción para la Asociación".

Por su parte, el director gerente de Málaga TechPark, Felipe Romera, ha destacado que "participar en iniciativas como esta refleja el compromiso del parque tecnológico con la sociedad y con su comunidad empresarial. Más allá de fomentar el bienestar físico, estos encuentros refuerzan relaciones y generan un impacto real cuando se unen a causas sociales tan relevantes como la lucha contra el cáncer".

Amplio respaldo institucional y empresarial

La organización ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y de Málaga TechPark, así como la implicación de empresas patrocinadoras y colaboradoras. La carrera contó con Vodafone Business como patrocinador principal; Opplus, Iris Global, EY GDS y Mi Colchón como patrocinadores plata; y Alquimia y Caser como patrocinadores bronce.

También se ha valorado la colaboración de David Lloyd, encargado del calentamiento previo, y de Solán de Cabras, Centro Comercial Rosaleda, Casa Kiki y Café Santa Cristina, además del trabajo de las personas voluntarias, consideradas clave para el buen desarrollo de la prueba.

Clasificación de los 10 kilómetros

Categoría Individual Masculina

1.º Alejandro Cañas del Palacio

2.º Franck Guenerie

3.º Carlos Garzón Salguero

Categoría Individual Femenina

1.ª Teresa Velasco Castillo

2.ª Selene Moreno Calderón

3.ª Susana Segovia Mudie