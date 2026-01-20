Localizan sin vida al malagueño Jesús Saldaña: viajaba en el Iryo accidentado en Adamuz

Las claves nuevo Generado con IA Jesús Saldaña, un joven cardiólogo malagueño, ha sido hallado sin vida tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Viajaba en el vagón 8 del tren Iryo que colisionó con un Alvia, y sus restos fueron encontrados este martes en el interior del convoy. Su familia inició su búsqueda tras el siniestro, manteniendo la esperanza hasta que se confirmó la noticia. El accidente eleva a 41 la cifra de fallecidos, consolidándose como una de las mayores tragedias ferroviarias en España.

El nombre de Jesús Saldaña, al que sus amigos recuerdan por su "sonrisa eterna", pasa a engrosar el dramático listado de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo a la altura del municipio cordobés de Adamuz.

Los restos mortales del joven cardiólogo, que viajaba en el vagón 8 del Iryo que colisionó contra un Alvia, han sido encontrados a lo largo de este martes en el interior del tren.

El hallazgo pone fin a la dura penitencia de su familia, que desde poco después de tener conocimiento del siniestro inició su búsqueda. Sin descanso, asumiendo que con el paso de las horas las posibilidades de encontrarlo con vida eran cada vez menores.

"La esperanza es lo último que se pierde, pero cada vez pasan más las horas sin tener noticias suyas", decía su hermana, Natalia. Y los peores temores se han cumplido con este fatal desenlace.

41 son ya los fallecidos que deja la que es ya una de las mayores tragedias ferroviarias en España.